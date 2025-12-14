Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र राज्य में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है. पुणे, नासिक, अहिल्यानगर, सतारा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. महाबलेश्वर से भी पुणे में ठंड महसूस हो रही है. आज पुणे में ठंड अच्छी खासी बढ़ गई है. पुणे का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि महाबलेश्वर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है. पुणे के तापमान में दिन-ब-दिन गिरावट आ रही है. इसलिए पुणेकर गुलाबी ठंड का अनुभव कर रहे हैं.

सतारा में मिनी कश्मीर का एहसास

महाबलेश्वर की तुलना में सतारा में ठंड का प्रकोप बढ़ा है. ठंड बढ़ने से मॉर्निंग वॉक पर आने वाले नागरिकों की संख्या में कमी आई है. सतारा में ठंड का प्रकोप बहुत बढ़ गया है. पिछले दो दिनों से तापमान तेजी से गिर रहा है. पहली बार महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर के रूप में जाने जाने वाले महाबलेश्वर से भी ज्यादा ठंड सतारा में पड़ी है. महाबलेश्वर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है जबकि सतारा में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है. इसलिए सतारा में मिनी कश्मीर जैसा एहसास होने लगा है. सतारा सहित ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह कुछ जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं. मॉर्निंग वॉक पर आने वाले नागरिकों की संख्या कम हो गई है.

ठंड के येलो अलर्ट के कारण स्कूल के समय में बदलाव

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने जलगांव में स्कूल के समय में बदलाव की मांग की है. पश्चिमी अत्यधिक ठंडी सूखी हवाओं के झोंके के कारण जगह-जगह ठंड की लहर या लहर जैसी स्थिति बन रही है. इसलिए 20 से 25 दिसंबर तक ठंड की तीव्रता रहेगी. स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टी की घोषणा करना या समय में बदलाव करना प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन से संबंधित है. लेकिन इसके पीछे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना मुख्य कारण है. तापमान की तीव्रता (5 डिग्री से 8 डिग्री), अत्यधिक ठंड की लहर, घना कोहरा और कुछ छात्रों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है इसलिए उन्हें ठंड जल्दी लगती है.

ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी देने या समय में बदलाव करने के पीछे संविधान का अनुच्छेद 21 एक नैतिक और कानूनी आधार है. इसलिए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जलगांव जिले के शहरी और ग्रामीण स्कूल प्रबंधन को कुछ दिनों के लिए स्कूल के समय में बदलाव करने का सुझाव देने का अनुरोध ठाकरे की पार्टी ने किया है.

जलगांव जिले में वर्तमान में ठंड की लहर

कड़ी गर्मी के लिए प्रसिद्ध जलगांव जिले में वर्तमान में ठंड की लहर चल रही है और आज जलगांव का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. कई नागरिक सुबह बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. जगह-जगह अलाव जलाए जा रहे हैं. लगातार चौथे दिन दापोली का तापमान गिर गया है, दापोलीकर कांप रहे हैं. तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. खेड़, चिपलूण, गुहागर में भी ठंड की लहर चल रही है.