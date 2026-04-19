महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, किसानों को दी गई ये सलाह

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. प्रदेश में 20 से 22 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. पश्चिम महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, खानदेश, मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद आसमान में बादल छा सकते हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

कड़केगी बिजली और चलेंगी तेज हवाएं

इस दौरान बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 अप्रैल को पश्चिम महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, उत्तर खानदेश और दक्षिण मराठवाड़ा में दोपहर के बाद आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है.

पुणे क्षेत्र सहित मराठवाड़ा के इन इलाकों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 अप्रैल को इस बारिश का असर अधिक क्षेत्रों में महसूस होने की संभावना है. पुणे क्षेत्र सहित मराठवाड़ा के दक्षिण भाग, छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र और विदर्भ के अमरावती इलाके में भी आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि 22 अप्रैल को इस बारिश के क्षेत्र और तीव्रता में कुछ कमी आने के संकेत हैं.

कृषि विभाग की किसानों से अपील

कृषि विभाग ने कहा है कि किसान अपने कृषि कार्यों की योजना मौसम के हिसाब से बनाएं और फसलों की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं.

विभाग ने किसानों से अपील की है कि कटाई की गई फसलों को सुरक्षित रखें, खेती के काम मौसम के अनुसार योजना बनाकर करें और आंधी-तूफान तथा ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें.

किसानों को कृषि उपज को खुले में न रखने की सलाह

इसके अलावा कृषि उपज, सब्जियां और अन्य कटे हुए उत्पादों को भी खुले में न रखने की सलाह दी गई है, ताकि अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके.

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