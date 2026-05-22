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महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई बड़े IPS अफसरों को नई जिम्मेदारी

Maharashtra News: पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई IPS और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले व पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं. मुंबई, ठाणे, पुणे समेत कई जगह नई नियुक्तियां हुई हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 May 2026 07:45 AM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी इस आदेश में मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, मिरा-भाइंदर वसई विरार समेत कई अहम इकाइयों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह फेरबदल महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 22N के तहत पुलिस स्थापना मंडल की सिफारिशों, अदालत और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के निर्देशों, चुनाव आचार संहिता और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस बड़े बदलाव को राज्य पुलिस प्रशासन में संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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DIG रैंक के अधिकारियों में बड़ा बदलाव

इस फेरबदल में पुलिस उप महानिरीक्षक यानी DIG स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. नागपुर शहर में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात शिवाजी राठोड को अब ठाणे शहर में अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है. वहीं ATS पुणे में DIG के पद पर कार्यरत प्रमोद शेवाले को नवी मुंबई अपराध शाखा में अपर पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.

विनीता साहू, जो फिलहाल प्रतीक्षाधीन थीं, उन्हें अब राज्य आरक्षित पुलिस बल मुंबई में DIG बनाया गया है. वहीं SRPF मुंबई में कार्यरत अशोक दुधे को ठाणे शहर में अपर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बेतार संदेश विभाग में कार्यरत आर. राजा को पदोन्नति देते हुए मुंबई में अपर पुलिस आयुक्त बेतार संदेश बनाया गया है. इसे उनके कामकाज का बड़ा सम्मान माना जा रहा है.

मुंबई, ठाणे और पुणे में कई बड़े तबादले

राज्य सरकार ने मुंबई और ठाणे पुलिस कमिश्नरेट में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं. शीला साईल को प्रतीक्षाधीन सूची से हटाकर मुंबई शहर में पुलिस उप आयुक्त नियुक्त किया गया है. वहीं बाळासाहेब पाटील को मुंबई से ठाणे शहर भेजा गया है.

एसएस बुरसे को ठाणे शहर से हटाकर राज्य खुफिया विभाग यानी SID मुंबई में उप आयुक्त बनाया गया है. वहीं श्रीकांत परोपकारी को तटीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

रविंद्र परदेशी को राज्य खुफिया विभाग से हटाकर SRPF गुट क्रमांक-1 पुणे का समादेशक बनाया गया है. प्रशासनिक हलकों में इसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है क्योंकि SRPF की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम होती है.

ग्रामीण जिलों में भी बदले गए पुलिस अधीक्षक

गृह विभाग ने ग्रामीण जिलों में भी कई बड़े बदलाव किए हैं. प्रकाश जाधव को छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं विनय राठोड को वहां से हटाकर ठाणे ग्रामीण भेजा गया है.

कोल्हापुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत धिरज कुमार बच्चु को अब ठाणे शहर में पुलिस उप आयुक्त बनाया गया है. वहीं SRPF गुट-19 अहिल्यानगर में कार्यरत विमला एम. को नाशिक ग्रामीण में अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

शशिकांत बोराटे को ठाणे शहर से हटाकर राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. यह विभाग पूरे राज्य में पुलिस समन्वय और आपात हालात से निपटने के लिए अहम माना जाता है.

ATS, CID और डायल-112 में नई नियुक्तियां

सरकार ने राज्य की जांच और सुरक्षा एजेंसियों में भी बदलाव किए हैं. संभाजी कदम को CID पुणे से हटाकर ATS पुणे का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं विवेक पाटील को प्रतीक्षाधीन सूची से हटाकर CID पुणे की जिम्मेदारी दी गई है.

अमरसिंह जाधव को ठाणे शहर से हटाकर डायल-112 नवी मुंबई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. यह विभाग राज्य की आपातकालीन पुलिस सेवा से जुड़ा हुआ है.

इसके अलावा समीर शेख को राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष से हटाकर बीड में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. तानाजी चिखले को डायल-112 से ट्रांसफर कर परभणी भेजा गया है.

MBVV और पिंपरी चिंचवड में भी बड़ा बदलाव

मिरा भाइंदर-वसई विरार यानी MBVV पुलिस आयुक्तालय में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं. संजय सरगुंडा पाटील को पिंपरी चिंचवड से MBVV भेजा गया है. वहीं अमोल झेंडे को PMRDA से ट्रांसफर कर MBVV में पुलिस उप आयुक्त बनाया गया है.

विक्रांत देशमुख को MBVV से पिंपरी चिंचवड भेजा गया है. वहीं प्रिती टिपरे को MBVV से हटाकर मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA में सह आयुक्त बनाया गया है. इन बदलावों को शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सरकार ने विशेष इकाइयों में भी फेरबदल किया है. हिंमत जाधव को मुंबई शहर से हटाकर पुणे में नार्कोटिक्स और अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं शीवाजी पवार को मुंबई से हाईवे ट्रैफिक पुणे में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

राज्य में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक प्रबंधन को देखते हुए यह जिम्मेदारी अहम मानी जा रही है. रमेश चोपडे को तटीय सुरक्षा विभाग से हटाकर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नानवीज, दौंड भेजा गया है.

कुछ तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द

गृह विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कुछ अधिकारियों के पहले जारी तबादला आदेश भी रद्द कर दिए हैं. कुमार चिंथा का नागपुर शहर में किया गया तबादला रद्द कर दिया गया है. वहीं नित्यानंद झा का यवतमाल पुलिस अधीक्षक पद पर किया गया आदेश भी वापस लिया गया है.

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अकबर पठाण का नाशिक पुलिस अकादमी से किया गया तबादला रद्द करते हुए उन्हें मुंबई शहर में नियुक्त किया गया है. वहीं दिपक गिऱ्हे को अमरावती से हटाकर नाशिक में जाति प्रमाणपत्र जांच समिति में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

महाराष्ट्र सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आगामी चुनौतियों और कानून-व्यवस्था की जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है. मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे संवेदनशील शहरों में नए अधिकारियों की नियुक्ति यह संकेत देती है कि सरकार पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाना चाहती है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 22 May 2026 07:45 AM (IST)
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