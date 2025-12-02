'पहले 21 साल के हो जाओ'... गर्लफ्रेंड से शादी टली, मानसिक दवाब में 19 साल के लड़के ने किया सुसाइड

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोम्बिवली इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, यहां एक 19 साल के लड़के ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. लड़के के सुसाइड करने का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पुलिस ने बताया कि यह घटना 30 नवंबर को डोम्बिवली इलाके में हुई है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि लड़का मूलरूप से झारखंड का रहने वाला था. वह अपनी इलाके की एक लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध था. वह उस लड़की से शादी करना चाहता था., लेकिन लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, जिसके चलते उसके परिवार ने चाहा कि वह कानूनी रूप से शादी के लिए 21 साल तक इंतजार करे. लड़के को परिवार ने शादी के लिए 2 साल का इंतजार करने के लिए कहा.

पुलिस ने मामले दर्ज किया

दावा किया जा रहा है कि परिवार की इस बात से लड़के को मानसिक आघात लगा. मनपाड़ा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद लड़के ने अपने घर में स्कार्फ लगाकर छत से लटककर सुसाइड कर लिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार के लोग तुरंत लड़के को पास के अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी.

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के कारण पूरा परिवार गहरे सदमे में है. पुलिस ने घटना को दुर्घटना के कारण हुई मौत बताते हुए मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

