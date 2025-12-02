आंचल ने बताया कि सक्षम उसके परिवार का सम्मान करता था और चाहता था कि शादी परिवार की अनुमति से हो. दोनों भागकर शादी करने की तैयारी भी कर रहे थे. 1 दिसंबर सक्षम का जन्मदिन था और कुछ दिनों बाद वे शादी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही लड़की के परिवार वालों ने साजिश रची और सक्षम पर हमला करा दिया. हमले में उसकी मौत हो गई.

दो पुलिसकर्मियों ने भाइयों को उकसाया- आंचल

आंचल ने खुलासा किया है कि सक्षम उसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसके परिवार वालों ने यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया. इतना ही नहीं, आंचल का आरोप है कि दो पुलिसकर्मियों ने भी उसके भाइयों को उकसाया था. उसने बताया कि शुरू में उसका परिवार सक्षम के साथ अच्छा व्यवहार करता था, जिससे उसे कभी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है.

घटना वाले दिन एक बड़ा खुलासा भी सामने आया. आंचल की मां जयश्री मामिदवार, सक्षम की हत्या से लगभग दो घंटे पहले उसके घर गई थीं. उन्होंने सक्षम को धमकाया और कहा कि वह आंचल से दूर रहे. इसके दो घंटे बाद सक्षम की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में आंचल के पिता गजानन मामिदवार, दोनों भाइयों और सहयोगियों समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

गर्लफ्रेंड ने मृत शव के साथ की थी शादी

सक्षम की मौत के बाद आंचल ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा. वह उसके अंतिम संस्कार में पहुंची और वहां उसने मृत सक्षम के शव के साथ ही शादी कर ली. आंचल ने कहा कि अब वह सक्षम के परिवार के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसके अपने परिवार ने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है. सक्षम के परिवार ने उसे अपने घर में स्वीकार कर लिया है. आंचल ने इस घटना को साफ तौर पर जातिगत हिंसा बताया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.