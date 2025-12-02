एक्सप्लोरर
Nanded Murder: बॉयफ्रेंड के शव से शादी करने वाली लड़की ने परिवार पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या-क्या बताया
Honor killing in Maharashtra: महाराष्ट्र में अलग जाति के चलते 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई. गर्लफ्रेंड के पिता और भाइयों पर हत्या का आरोप है. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
Maharashtra News: 'ऑनर किलिंग' भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हाल ही में हुई घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. अलग-अलग जाति के लड़की-लड़के के बीच अफेयर को लेकर 19 साल के सक्षम ताते की हत्या कर दी गई. आरोप है कि यह हत्या उसकी गर्लफ्रेंड आंचल मामिदवार के पिता और भाइयों ने की. सक्षम और आंचल पिछले तीन साल से रिश्ते में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन आंचल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि सक्षम दूसरी जाति का था.
बर्थडे के बाद करने वाले थे शादी
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement
महाराष्ट्र
8 Photos
नागपुर की रूश सिंधु से मिलिए, 'मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025' जीतकर लौटीं, हुआ भव्य स्वागत
महाराष्ट्र
6 Photos
Photos: CM देवेंद्र फडणवीस के घर विराजे भगवान गणेश, बेटी और पत्नी के साथ किया बप्पा का स्वागत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL