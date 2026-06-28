महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश

महाराष्ट्र में रविवार (28 जून) को होने वाली टीईटी (TET) की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है. इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे के जॉइंट CP पंजाबराव उगले की अगुवाई में SIT बनाने का आदेश दिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और DGP सदानंद दाते से बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

टीईटी पेपर लीक मामले मैं विशेष जांच दल की 4 टीमें महाराष्ट्र के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है. इसमें एक टीम पश्चिम बंगाल गई है तो एक बिहार एक दिल्ली और एक हरियाणा में है. इस अंतरराज्यीय पेपर लीक रैकेट की जानकारी ठाणे पुलिस को गुरुवार (25 जून) की देर शाम को ही लग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने खुद ग्राहक बन इस रैकेट के भंडाफोड़ करने का प्लान बनाया.

पुलिस ने रणनीति से किया गैंग का पर्दाफाश

पेपर लीक गैंग का पर्दाफाश करने के लिए ठाणे पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की थी. पुलिस लगातार दो दिनों तक आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. आरोपियों को जाल में फंसाने के लिए पुलिसकर्मी खुद ही ग्राहक बनकर उनके संपर्क में पहुंचे.

पुलिस ने आरोपियों को पेपर के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया. जैसे ही आरोपी पेपर बेचने पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस सौदे के लिए कुल चार आरोपी हवाई जहाज से दिल्ली से ठाणे आए थे, जिनमें गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी भी शामिल हैं.

फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है. TET पेपर लीक मामले में जांच मैं पता चला है कि जिन तीन आरोपियों को ठाणे पोलिस ने ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया वो तीनों उच्च शिक्षित है.

पढ़े लिखे हैं पेपर लीक के आरोपी

पकड़े गए आरोपियों में राजीव कुमार ने बीएससी की है तो आकाश कुमार ने बीकॉम कर रखा है. वहीं तीसरा आरोपी धीरज कुमार बीए किया हुआ है. यानी तीनों ही आरोपी ग्रेजुएट हैं. इसके अलावा राजीव का जमीन खरीद बिक्री का व्यवसाय है तो धीरज ने केंद्रीय विद्यालय के टीचर भर्ती की परीक्षा दी है, लेकिन वो फेल हो गया ऐसी जानकारी मिली है.

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