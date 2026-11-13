NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर सियासत तेज हो गई है. सुप्रिया सुले के विलय की संभावना खत्म होने वाले बयान पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राऊत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले से उनकी पार्टी और महाविकास आघाड़ी का कोई लेना-देना नहीं है. राऊत ने कहा कि यह दोनों गुटों का आंतरिक मामला है और अब इस विषय पर पर्दा गिर चुका है.

NCP (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने 12 नवंबर को दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें विलय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही किसी ने उनसे इस बारे में बात की है. सुले के मुताबिक, अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के विलय पर चर्चा हुई थी. लेकिन उनके निधन के बाद यह मामला उनके लिए खत्म हो गया. उन्होंने शरद पवार और दूसरे गुट के नेताओं की मुलाकात को सामान्य बताया.

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राऊत बोले- महाविकास आघाड़ी का लेना-देना नहीं

संजय राऊत ने कहा कि शरद पवार और अजित पवार गुट के विलय से जुड़ी घटनाएं दोनों पार्टियों के अंदर की हैं. शिवसेना (UBT) या महाविकास आघाड़ी का इससे कोई संबंध नहीं है. सुप्रिया सुले ने विलय के मुद्दे पर अब पर्दा डाल दिया है. इसलिए यह विषय खत्म हो चुका है.

अजित पवार को महायुति में घुटन थी: राऊत

राऊत ने दावा किया कि अजित पवार महायुति से बाहर निकलने की मानसिकता में थे. उन्हें लगता था कि वहां स्वाभिमान के साथ रहना संभव नहीं है. राऊत ने कहा कि अजित पवार के रहते दोनों गुटों के विलय को लेकर 27 बैठकें हुई थीं. इनमें शरद पवार और जयंत पाटील भी शामिल थे.

फडणवीस और अमित शाह पर भी निशाना

राऊत ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह दोनों गुटों को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं. उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने राजनीतिक फैसलों के लिए दिल्ली जाना पड़ता है. राऊत ने यह भी दावा किया कि अजित पवार जांच एजेंसियों के दबाव में महायुति में गए थे. अजित पवार की फाइलें बंद नहीं हुई थीं, इसलिए वहां स्वाभिमान से रहना मुश्किल था.

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