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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान

NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान

NCP के दोनों गुटों के विलय पर सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद यह मामला खत्म हो गया. इस पर संजय राऊत का बयान आया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 02:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर सियासत तेज हो गई है. सुप्रिया सुले के विलय की संभावना खत्म होने वाले बयान पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राऊत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले से उनकी पार्टी और महाविकास आघाड़ी का कोई लेना-देना नहीं है. राऊत ने कहा कि यह दोनों गुटों का आंतरिक मामला है और अब इस विषय पर पर्दा गिर चुका है.

NCP (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने 12 नवंबर को दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें विलय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही किसी ने उनसे इस बारे में बात की है. सुले के मुताबिक, अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के विलय पर चर्चा हुई थी. लेकिन उनके निधन के बाद यह मामला उनके लिए खत्म हो गया. उन्होंने शरद पवार और दूसरे गुट के नेताओं की मुलाकात को सामान्य बताया.

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राऊत बोले- महाविकास आघाड़ी का लेना-देना नहीं

संजय राऊत ने कहा कि शरद पवार और अजित पवार गुट के विलय से जुड़ी घटनाएं दोनों पार्टियों के अंदर की हैं. शिवसेना (UBT) या महाविकास आघाड़ी का इससे कोई संबंध नहीं है. सुप्रिया सुले ने विलय के मुद्दे पर अब पर्दा डाल दिया है. इसलिए यह विषय खत्म हो चुका है.

अजित पवार को महायुति में घुटन थी: राऊत

राऊत ने दावा किया कि अजित पवार महायुति से बाहर निकलने की मानसिकता में थे. उन्हें लगता था कि वहां स्वाभिमान के साथ रहना संभव नहीं है. राऊत ने कहा कि अजित पवार के रहते दोनों गुटों के विलय को लेकर 27 बैठकें हुई थीं. इनमें शरद पवार और जयंत पाटील भी शामिल थे.

फडणवीस और अमित शाह पर भी निशाना

राऊत ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह दोनों गुटों को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं. उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने राजनीतिक फैसलों के लिए दिल्ली जाना पड़ता है. राऊत ने यह भी दावा किया कि अजित पवार जांच एजेंसियों के दबाव में महायुति में गए थे. अजित पवार की फाइलें बंद नहीं हुई थीं, इसलिए वहां स्वाभिमान से रहना मुश्किल था.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Supriya Sule MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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