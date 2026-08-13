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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रयात्री बोला 'बैग में बम है', मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

यात्री बोला 'बैग में बम है', मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Mumbai News In Hindi: मुंबई हवाई अड्डे (T2) पर एक यात्री के भ्रामक मज़ाक ने भारी हड़कंप मचा दिया। बोर्डिंग गेट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान यात्री ने बैग में बम होने की बात कही.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 13 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (T2) पर एक यात्री को 'मजाक' करना इतना भारी पड़ गया कि उसे पुलिस हिरासत में जाना पड़ा. दरअसल, दिल्ली जाने वाली इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस की एक फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री ने अपने बैग में बम होने का दावा कर दिया. इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और विमान को टेक ऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी. बोर्डिंग गेट पर एयरलाइन के असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर ओमप्रकाश राजभर और सुरक्षा अधिकारी रवींद्र रोकडे यात्रियों के हैंड बैग्स की रूटीन चेकिंग कर रहे थे. जब अधिकारियों ने 55 वर्षीय यात्री अनुज जयराम सुवर्णा से सामान्य प्रक्रिया के तहत पूछा कि क्या उनके बैग में माचिस, लाइटर या कोई लिक्विड जैसी प्रतिबंधित चीजें हैं, तो यात्री ने बेफिक्री से जवाब दिया कि उसके बैग में बम है.

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विमान खाली कराया, CISF और बम निरोधक दस्ते ने की जांच

'बम' शब्द सुनते ही एयरलाइन कर्मचारियों ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को अलर्ट किया. CISF के जवानों ने बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी यात्री को फ्लाइट से नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया.

सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे विमान को खाली कराया गया और सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया. इसके बाद CISF और बम निरोधक दस्ते ने पूरे प्लेन, कार्गो और यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की. कई घंटों की गहन पड़ताल के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली और विमान को दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

पुलिस ने दिया वॉर्निंग नोटिस

CISF ने आरोपी अनुज सुवर्णा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सहार पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने यह बात सिर्फ 'मजाक' में कही थी. सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर सहार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसे वार्निंग नोटिस देकर छोड़ दिया गया.

अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के इस खौफनाक मज़ाक से न केवल यात्रियों में दहशत फैली, बल्कि कई घंटों तक फ्लाइट बाधित रहने से एयरलाइन को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान भी उठाना पड़ा. फिलहाल, पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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