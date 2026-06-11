किसानों की कर्जमाफी के लिए रोहित पवार का बड़ा ऐलान, 12 जून को करेंगे 'अन्न त्याग आंदोलन'

एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में 12 जून को किसानों की कर्जमाफी के लिए अन्न त्याग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे. ताकि यह आंदोलन किसानों के लिए सार्थक साबित हो सके.

रोहित पवार ने बुधवार (10 जून) को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अब तक जो भी मुद्दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का या फिर जनता से जुड़ा कोई और विषय, इन सभी मुद्दों को लेकर हमें सड़क पर उतरना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा. तभी जाकर धरातल पर स्थिति सकारात्मक होती हुई दिखेगी, नहीं तो स्थिति जस की तस ही बनी रहेगी.

'हमने सीखा है कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरो'

रोहित पवार ने आगे कहा, "हमें यही सिखाया गया है कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरो, उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा." उन्होंने आगे कहा, "इस आंदोलन के जरिए हम लोग किसानों के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं."

रोहित ने कहा, "हम चाहते हैं कि किसानों को हर हाल में न्याय मिले. उन्हें न्याय मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे. इसी को देखते हुए हम लोग किसान भाइयों को न्याय दिलाने की दिशा में पूरी तरह से तैयार हैं."

टीएमसी में चल रहे घमासान पर दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी में चल रहे घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने उन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि टीएमसी कांग्रेस में शामिल हो सकती है. उन्होंने कहा, "इस बारे में अभी तक टीएमसी की प्रमुख की तरफ से किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस तरह की बातें दूसरे राजनीतिक दल की ओर से कही जा रही है, जिसे मौजूदा समय में किसी भी सूरत में प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है."

उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इन चर्चाओं को किसी भी स्थिति में विश्वसनीय माना जाना चाहिए." उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा. अभी तक इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, जब लिया जाएगा, तब देख लिया जाएगा. अभी हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो.

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