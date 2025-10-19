हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 'अगर मराठी आदमी को परेशानी होगी तो...' राज ठाकरे की चेतावनी, EC पर भी निशाना

मुंबई: 'अगर मराठी आदमी को परेशानी होगी तो...' राज ठाकरे की चेतावनी, EC पर भी निशाना

Maharashtra News: महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव पर जमकर निशाना साधा है. कहा, महानगरपालिका चुनाव में इतने साल चले गए और 1 साल जाने दो लेकिन वोटर लिस्ट साफ होनी चाहिए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र निव निर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है. राज ठाकरे ने कहा, "जिस प्रकार से हर चुनाव क्षेत्र में घोटाला चल रहा है, वह आज का नहीं है.. हमने पहले भी वोटिंग मशीन के खिलाफ आवाज उठाई थी. मैं तब क्या बोल रहा था तब किसी ने गंभीरता से नहीं लिया.

उन्होंने कहा, आज भी देखिए 232 विधान सभा चुनाव में जीतकर आए फिर सब सब शांत थे.. कोई उत्साह नहीं... वोट देने वाले और चुनकर आने वाले दोनों हैरान थे. कैसे जीत मिल रही है..सब कहते है, राज ठाकरे की सभा में लोग आते हैं.. लेकिन भीड़ नहीं आ रही, ऐसा होगा तो लोग कैसे आएंगे. हर शहर में वोटर भर दिए है, ऐसे चुनाव होगा देश में तो किसलिए चुनाव हो रहे है.. अगर ऐसे चुनाव हो रहा है तो मतदारों का अपमान है..आप वोट दे या ना दे मैच फिक्सिंग हुआ है." 

'सरकार के लोग क्यों करते हैं दखल'

राज ठाकरे ने कहा, "ये किस प्रकार का लोकतंत्र है, और बाद में कहते हैं, इनका एक भी विधायक और सांसद चुनकर नहीं आया...अरे रिजल्ट तो पहले से तय है... हम चुनाव आयोग से कह रहे है, कि वोटर लिस्ट ठीक करो तो सरकार के लोग क्यों बोल रहे है. सभी को पता है, यह सरकार कैसे आई... यही लोग जब विरोध में थे आज मैं जो बोल रहा हूं यही बात वे लोग बोलते थे." 

राज ठाकरे ने कहा, सभी से विनती है, की सर्तक रहिए... इसलिए आपको बुलाया है. मेरे लोग आपके पास आएंगे तो उनकी मदद करें... एक एक घर में 8 लोग भरे जा रहे है...जब तक इस मामले पर कोई हल नहीं निकलता तब तक महाराष्ट्र में चुनाव होना ही नहीं चाहिए, पहले वोटर लिस्ट साफ करिए.

'वोटर लिस्ट साफ नहीं होने पर न हो महाराष्ट्र में चुनाव'

राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि कहां कौन-कौन रह रहा है, उसकी वोटर लिस्ट आप सभी चेक करना शुरू करिए, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा. राज ठाकरे ने आगे कहा, हर घर में जाकर जांच करना शुरू करें, जब तक वोटर लिस्ट साफ नहीं होती महाराष्ट्र में चुनाव मत लीजिए. कहा कि महानगरपालिका चुनाव में इतने साल चले गए और 1 साल जाने दो लेकिन वोटर लिस्ट साफ होनी चाहिए.

राज ठाकरे ने कहा, "मैं डेवलपमेंट के बीच में नहीं आता लेकिन मराठी आदमी को परेशानी होगी तो सहन नहीं होगा.. ये सब नए रास्ते उद्योगपतियों के लिए बना रहे हैं... हमारे ही मराठी लोग उन्हें दलाल बनकर जमीन दे रहे हैं. ये सब पहले से प्लान किया गया है.. गुजरात को मुंबई चाहिए थी." ठाकरे ने कहा यह भी कहा, "मुंबई महाराष्ट्र को ना मिले यह बात पहले सरदार वल्लभभाई पटेल थे, आचार्य अत्रे की बुक पढ़िए आपको समझ में आएगा विश्वास नहीं होगा."

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray Election Commission MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
Advertisement

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget