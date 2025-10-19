भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने मुस्लिमों के लिए नमक हराम जैसा शब्द कहा जिसको लेकर सियासी उबाल आ गया है. शिवसेना नेता (उद्धव गुट) ने बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 2014 में मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था और बीजेपी को बिहार-यूपी में समर्थन मिला, जबकि अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे.

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने गिरिराज सिंह के बयान की आलोचना करते हुए इसे समाज में बंटवारा करने वाला बताया. उन्होंने बीजेपी से इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

संजय राउत का तीखा हमला

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता संजय राउत ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिराज सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मुसलमान केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते. यह सच नहीं है. मुसलमानों ने 2014 में मोदी को वोट दिया था और बीजेपी को बिहार और उत्तर प्रदेश में वोट मिले थे.

संजय राउत ने आगे कहा कि अब हिंदू भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं. आप 'वोट चोरी' करके सत्ता में हैं. जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे, तो क्या आप उन्हें भी 'नमक हराम' कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें मंत्रीमंडल से निकाल देना चाहिए.

सुरेंद्र राजपूत ने की बयान की निंदा

उधर लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गिरिराज सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का बयान सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला है. यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है. केंद्र सरकार को तुरंत इस बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए. सुरेन्द्र राजपूत ने मांग की कि भाजपा को अपने मंत्री के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए.

बिहार में गिरिराज सिंह ने दिया था बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नमक हराम वाला बयान बिहार विधानसभा चुनाव रैली में दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.