Maharashtra: कोल्हापुर तीर्थ स्थल पर अफरा-तफरी, 35 श्रद्धालु कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हुए बीमार

Maharashtra News: कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भूदरगढ़ तहसील के आदमपुर तीर्थ स्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने लोगों के बीच दहशत फैला दी. बताया जा रहा है कि कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद लगभग 35 श्रद्धालु बीमार हो गए. इस घटना ने आम लोगों के बीच हाहाकार मचा दिया.

दरअसल यह घटना रविवार देर रात संत बालू मामा भंडारा त्योहार के दौरान हुई. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तीर्थ स्थान पर कुछ लोग श्रद्धालुओं को कोल्ड ड्रिंक बांट रहे थे. अचानक ही कई लोगों की तबियत बिगड़ने लगी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कोल्ड ड्रिंक पीने के तुरंत बाद बिगड़ी हालत

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, कोल्ड ड्रिंक पीने के तुरंत बाद कई श्रद्धालुओं को उल्टी आने लगी और पेट की समस्याओं की शिकायत हुई. उन्हें तुरंत इलाज के लिए गार्गोटी उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद सभी श्रद्धालुओं की हालत स्थिर है. हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अस्पताल में लगातार निगरानी में रखा गया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं थी या यह किसी संक्रमण की वजह से हुआ. पुलिस ने तीर्थ स्थल पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की है और आगे की जांच जारी है.

भूदरगढ़ के आदमपुर तीर्थ स्थान से आई यह खबर लोगों के लिए चेतावनी का काम कर रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर पीने-खाने की चीजों के बारे में सतर्क रहना कितना जरूरी है. स्थानीय लोगों और तीर्थस्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने पुलिस और अस्पताल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है.