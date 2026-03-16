Maharashtra: 17 साल की लड़की से रेप, विरोध करने पर आरोपी देता था जान से मारने की धमकी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पारनेर तालुका के ढवलीपुर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कीर्तनकार पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ लंबे समय तक रेप करने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

आरोपी की पहचान यशवंत एकनाथ थोरात उर्फ अण्णासाहेब गुंजाळ (महाराज) (38) के रूप में हुई है, जो एक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष और कीर्तनकार बताए जा रहे हैं. पीड़िता के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने रविवार तड़के करीब चार बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 20 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

धमकाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था आरोपी

यह उत्पीड़न उस समय शुरू हुआ जब पीड़िता आठवीं क्लास में पढ़ती थी. आरोपी यशवंत थोरात पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था और दोनों परिवारों के बीच पहले से अच्छे संबंध थे. पीड़िता का भाई आरोपी के शिक्षण संस्था में सचिव के रूप में काम करता था. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी ने 2021 से पीड़िता पर बुरी नजर रखना शुरू किया और जब भी लड़की घर में अकेली होती या आरोपी के घर पर कोई नहीं होता, वह उसे धमकाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था.

पीड़िता के मुताबिक, जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था. वह कहता था कि उसने पहले भी हिंसक अपराध किए हैं और अगर किसी को इस बारे में बताया गया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा. परिवार की सुरक्षा के डर से पीड़िता लंबे समय तक इस अत्याचार को सहन करती रही.

पीड़िता को घर बुलाकर बुरी तरह पीटा

बताया जा रहा है कि 10 मार्च 2026 को यह मामला और गंभीर हो गया. आरोपी ने पीड़िता को फोन करके अपने घर बुलाया. जब उसने जाने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण पीड़िता उसके घर गई, जहां आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसने लड़की को कंप्यूटर रूम में ले जाकर बांस और थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा और बाद में रसोई में लोहे की चिमटी को गैस पर गर्म करके उसे जलाया. इसके बाद भी उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

मारपीट और जलने की वजह से पीड़िता की हालत बेहद खराब हो गई थी. 14 मार्च को जब उसका भाई घर आया तो उसने बहन की हालत देखकर उससे बात की. ममेरे भाइयों की मौजूदगी में पीड़िता ने अपने साथ हुए पांच साल के अत्याचार की पूरी कहानी बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने पारनेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.