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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET पेपर प्रोटेस्ट: महाराष्ट्र सरकार छात्रों पर दर्ज मामले लेगी वापस

NEET पेपर प्रोटेस्ट: महाराष्ट्र सरकार छात्रों पर दर्ज मामले लेगी वापस

Maharashtra News: महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने NEET पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 13 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने NEET पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और आंदोलनकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने इन प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.

गृह विभाग की ओर से जारी शासन निर्णय (GR) के मुताबिक, जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा. हालांकि, पुलिस इन मामलों की जांच जारी रखेगी और चार्जशीट दाखिल करेगी. 

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छात्रों और आंदोलनकारियों को राहत

सरकार के इस फैसले से उन छात्रों और आंदोलनकारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान मामले दर्ज किए गए थे. इसके साथ ही सरकार ने इस फैसले के तहत आने वाले मामलों की समय सीमा भी बढ़ा दी है. महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक, पेपर लीक और दूसरी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की समयसीमा 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दी गई है. 

किनके खिलाफ मामले होंगे वापस?

सुप्रीम कोर्ट ने भी उन छात्र आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और केस वापस लेने का निर्देश दिया था जिन पर गंभीर जुर्म नहीं हैं. राज्य सरकार ने भी इन छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने का फैसला लिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर से CJP के नेतृत्व वाले आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था. 

क्यों दर्ज किए गए थे FIR?

बता दें कि NEET पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र भर में हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था. इसके बाद पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि, सरकार दर्ज मामले तभी वापस ले सकती है जब चार्जशीट दाखिल हो जाए या पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दे.

मौजूदा प्रक्रिया के तहत पुलिस को मामैलों की पहले जांच करती है और फिर चार्जशीट दाखिल की जाती है.  चार्जशीट दाखिल होने के बाद सरकार को अगर FIR वापस लेना चाहती है तो उसका वकील कोर्ट जाने से पहले मामले सरकारी कमेटियों के पास जाता है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Student Protest MAHARASHTRA NEWS NEET Paper Leak
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