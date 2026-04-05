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महाराष्ट्र: नांदेड़ में आधी रात को गैंगवार, ट्रिपल मर्डर से दहला शहर, पुरानी रंजिश को लेकर विवाद

Nanded Triple Murder: पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक गैंगवार में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच तलवारों और खंजरों से जमकर हमला हुआ.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पॉश इलाके में आधी रात को दो गैंग के बीच हुए खूनी संघर्ष में तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. डी-मार्ट परिसर के पास स्थित कैनॉल रोड अचानक जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जब ‘साई लाला गैंग’ और ‘सदा गैंग’ आमने-सामने आ गए. पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक गैंगवार में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच तलवारों और खंजरों से जमकर हमला हुआ. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

तीन की मौत, इलाके में सनसनी

इस खूनी झड़प में सदा गैंग के अर्जित सिंह चव्हाण और साई लाला गैंग के सैय्यद अवेज की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अरबाज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार, मारे गए तीनों युवक आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे और उनके खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज थे.

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया. पुलिस का कहना है कि यह वारदात आपसी गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

शहर में तनाव, जांच जारी

इस तिहरे हत्याकांड के बाद नांदेड़ में तनाव का माहौल है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, ताकि इस गैंगवार के पीछे छिपे अन्य आरोपियों और साजिश का खुलासा किया जा सके. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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