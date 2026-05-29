Maharashtra: महाराष्ट्र में रिश्तों का कत्ल! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के गोंदिया के कुडवा इलाके में पारिवारिक विवाद और कथित प्रेम संबंधों के कारण एक व्यक्ति की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस स्टेशन ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक की पहचान राजेंद्र उर्फ राजेश कटरे के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 44 साल है. बताया जा रहा है कि उनका लाश कुडवा के छोटा हनुमान मंदिर परिसर में संदिग्ध हालत में पाया गया था. शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राजेंद्र की बहन को फोन किया और उसे मौत की खबर दी. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बहन ने जब गले पर नाखूनों के निशान देखे तो उसे शक हुआ कि यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि हत्या है.

बहन की शिकायत के बाद खुला राज

भाई की मौत पर संदेह होने के बाद बहन ने तुरंत रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए.

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जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी अनिता का पिछले डेढ़ साल से संजय लिल्हारे नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे.

प्रेम संबंध में बाधा बना पति

पुलिस के मुताबिक, लगातार होने वाले विवाद और अपने रिश्ते में बाधा बनने से तंग आ कर अनिता ने अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने मिलकर राजेंद्र का गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

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