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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: जहरीली शराब या कुछ और? पुणे में एक ही दिन 7 मौतों के बाद उठे कई सवाल

Maharashtra News: जहरीली शराब या कुछ और? पुणे में एक ही दिन 7 मौतों के बाद उठे कई सवाल

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में एक ही दिन सात लोगों की मौत से सनसनी फैल गई, जबकि तीन लोग अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 29 May 2026 06:47 PM (IST)
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Pimpri Chinchwad Incident: महाराष्ट्र के पुणे-मुंबई महामार्ग के पास पिंपरी-चिंचवड के फुगेवाड़ी इलाके में एक ही दिन में सात लोगों की मौत की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. वहीं तीन अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक ही दिन में हुई सात मौतों से पूरे इलाके में डर और तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल बन गया है. मामला तब सामने आया जब गांव के आजाद चौक में लगे शोक संदेश बोर्ड पर इन सात लोगों की मौत की जानकारी एक साथ दिखाई दी.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी मौतों के बावजूद इनमें से किसी भी परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसी वजह से लोगों के बीच मौतों के कारण को लेकर कई तरह के बातें कही जा रही हैं.

अवैध शराब को लेकर उठे सवाल

घटना के बाद इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि इन मौतों का संबंध जहरीली या मिलावटी देशी शराब पीने से हो सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आजाद चौक और आसपास के इलाकों में अवैध शराब और देशी शराब के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं.

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इसी कारण स्थानीय नागरिकों के बीच डर का माहौल है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दापोडी पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी.

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक जहरीली शराब से मौत की बात सामने नहीं आई है. अधिकारियों के मुताबिक, सातों मौतें अलग-अलग कारणों से हुई हैं और इनमें किसी एक वजह का संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है.

पुलिस के अनुसार, पांडुरंग फुगे (57) की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि दो सगे भाई विजय राठौड़ (31) और राजेंद्र राठौड़ (34) की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई गई है. राजेंद्र राजपूत (51) की मौत बाथरूम में गिरने से सिर में चोट लगने के कारण हुई. वहीं अकबर पठान (52) लंबे समय से शराब की लत से पीड़ित था.

फिलहाल पुलिस सभी शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों की असली वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी.

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Published at : 29 May 2026 06:47 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Pimpri Chinchwad Incident
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