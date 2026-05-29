महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: 17 में से 15 सीटों का MVA में बंटवारा, उद्धव ठाकरे को क्या मिला?

महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी (एमवीए) ने आगामी विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों की रणनीति तैयार कर ली है. एमवीए घटक दलों के नेताओं ने मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में बैठक कर 18 जून को होने वाले 17 सीटों वाले चुनाव में महायुति के खिलाफ एकजुट लड़ने का फैसला किया.

15 सीटों पर सहमति, नांदेड़-नाशिक पर सीट फंसी

बैठक में हर्षवर्धन सपकाल (कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष), अंबादास दानवे, अनिल देसाई और मिलिंद नार्वेकर शामिल थे. हर्षवर्धन सपकाल ने बताया कि 17 में से 15 सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति बन गई है. कांग्रेस 8 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. नांदेड़ और नाशिक सीटों पर अभी भी सभी दलों का दावा है, जिन पर आगे चर्चा होगी.

'बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग और धनबल की राजनीति के खिलाफ लड़ेंगे'

सपकाल ने कहा, “एमवीए एकजुट होकर एमएलसी चुनाव लड़ेगी. हम बीजेपी की धनबल और हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे. महायुति ‘पैसे फेंको, तमाशा देखो’ की नीति अपना रही है. वे नगरसेवकों और मतदाताओं को 5 लाख रुपये तक की पेशकश कर रहे हैं. हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस साजिश में नहीं फंसेंगे.”

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अवैध शराब कांड और अन्य मुद्दों पर तीखा हमला बोलते हुए सपकाल ने कहा, “जब हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाते हैं तो हमें अभद्र भाषा का आरोप लगाया जाता है. लेकिन राज्य में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और डीजल की कमी के कारण गर्भवती महिला को अपना बच्चा खोना पड़ा. ऐसी बेशर्म सरकार के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे.”

एमवीए नेताओं ने कहा कि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी. इस बैठक को महायुति के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

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