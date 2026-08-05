मुंबई पुलिस में 6.4 करोड़ का पेरोल स्कैम, 10 घोस्ट एम्प्लॉई का खुलासा

मुंबई पुलिस के वेतन भुगतान सिस्टम में सामने आए कथित ₹6.4 करोड़ के पेरोल घोटाले ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. आरोप है कि वेतन रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी ही नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर सरकारी खजाने से लगातार सैलरी जारी होती रही. अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-12 को सौंप दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस के नॉर्थ रीजन में कर्मचारियों के वेतन रिकॉर्ड की आंतरिक जांच के दौरान कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं. शुरुआती पड़ताल में पता चला कि पेरोल सिस्टम में कुछ ऐसे नाम दर्ज थे, जिनका पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं था. इसके बावजूद उनके खातों में वेतन ट्रांसफर किया जा रहा था.

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बताया जा रहा है कि पुराने 'सेवार्थ' पेरोल पोर्टल से नए वेतन सिस्टम में कर्मचारियों का डेटा ट्रांसफर किया गया था. इसी प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड में कई विसंगतियां सामने आईं. इसके बाद समता नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और अब जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

2019 से 2020 के बीच हुई कथित गड़बड़ी

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, दिसंबर 2019, जनवरी-फरवरी 2020 और जून से सितंबर 2020 के बीच वेतन भुगतान में कथित अनियमितताएं हुईं. जांच एजेंसियों को शक है कि फर्जी प्रोफाइल और बैंक खातों के जरिए सरकारी धन निकाला गया, जिससे करीब ₹6.4 करोड़ का नुकसान हुआ.

5 लोगों पर केस, 10 नाम जांच के दायरे में

इस मामले में प्रशासनिक कर्मचारियों समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर सरकारी धन की हेराफेरी, फर्जी बैंक खातों और फर्जी प्रोफाइल के जरिए वेतन निकालने का आरोप है.

एफआईआर में 10 ऐसे घोस्ट एम्प्लॉई का भी जिक्र है, जिनके संबंध में अतिरिक्त वेतन भुगतान की बात सामने आई है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन खातों का असली लाभार्थी कौन था और पूरे कथित रैकेट में किन-किन लोगों की भूमिका रही.

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क्राइम ब्रांच यूनिट-12 करेगी पूरे नेटवर्क की जांच

अब क्राइम ब्रांच की यूनिट-12 इस बात की जांच करेगी कि कथित फर्जी कर्मचारियों की एंट्री किस स्तर पर की गई, वेतन मंजूर करने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही और सरकारी धन की हेराफेरी कैसे की गई. जांच में यह भी देखा जाएगा कि इस कथित पेरोल स्कैम के पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क तो नहीं था.