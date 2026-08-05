मुंबई मेयर बंगले का 2.9 करोड़ का टेंडर, विपक्ष ने खड़े किए सवाल

मुंबई मेयर रितु तावड़े का ऑफिशियल घर, लगभग 6,000 स्क्वेयर फुट का हेरिटेज बंगला है, जिसे 1931 में सागौन की लकड़ी और टाइल वाली छत से बनाया गया था. यह वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान (बायकुला जू) के अंदर है. BMC ने इस साल की शुरुआत में इस ऐतिहासिक घर की मरम्मत और रेनोवेशन का काम करवाया था, जिस पर लगभग ₹2.4 करोड़ का खर्च आया था.

हाल के खर्च के बावजूद, सिविक बॉडी ने ₹2.9 करोड़ के एक्स्ट्रा अपग्रेड के लिए एक नया टेंडर निकाला, जिसमें पहले कुल प्रपोजल ₹2.94 करोड़ और ₹3.84 करोड़ के बीच अनुमानित थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मेयर रितु तावड़े, जो घाटकोपर से कॉर्पोरेटर भी हैं, अपने परिवार के साथ हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहती हैं.

प्रस्तावित अपग्रेड में कंटेनर-बेस्ड स्ट्रक्चर सहित ये चीजें है शामिल

प्रस्तावित अपग्रेड में जगह के चारों ओर बायो-एब्जॉर्बेंट नॉइज बैरियर पैनल लगाना और लॉन पर एक टेम्पररी कंटेनर-बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना शामिल है, जो पार्टी वर्कर्स और विजिटर्स के लिए मीटिंग हॉल का काम करेगा. इंटीरियर और स्ट्रक्चरल बदलावों में एक बेडरूम जोड़ना, ग्राउंड लेवल पर इटैलियन मार्बल फ्लोरिंग लगाना, टॉयलेट अपग्रेड करना, मौजूदा ऑडिटोरियम को कॉन्फ्रेंस रूम में बदलना और किचन को मॉडर्न बनाना शामिल है.

इस प्लान में हेरिटेज एस्थेटिक्स को बनाए रखने के मकसद से डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे एंटीक-स्टाइल झूमर और विनीशियन ब्लाइंड्स, साथ ही ड्रेनेज में सुधार. राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्टिविस्ट अनिल गलगली और शिवसेना (UBT) के विपक्षी नेताओं ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे पब्लिक फंड का बेकार खर्च बताया, यह देखते हुए कि बंगला पहले से ही रहने लायक हालत में है.

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साउंड बैरियर्स पर सवाल, हेरिटेज बिल्डिंग के व्यू पर डालेगा रुकावट

पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने साउंड बैरियर्स और कंटेनर स्ट्रक्चर की जरूरत पर सवाल उठाया और यह तर्क देते हुए सवाल किया कि वे हेरिटेज बिल्डिंग के व्यू में रुकावट डाल सकते हैं और मेयर के घर तक पब्लिक एक्सेस को रोक सकते हैं.

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि सभी प्लान किए गए कामों में डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस और हेरिटेज कंजर्वेशन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि ऐतिहासिक इमारत की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और आर्किटेक्चरल विरासत को बचाया जा सके.

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