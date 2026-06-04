महाराष्ट्र में 20 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना के आरोप

Maharashtra Dowry Harassment Case: महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई शहर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

मृतका की पहचान पूजा प्रमोद सुरवसे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि इसी परेशानियों के कारण विवाहिता ने यह खौफनाक कदम उठाया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पूजा प्रमोद सुरवसे ने अपने घर में साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की. घटना के बाद शाम में उसके पिता को फोन करके बेटी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन तुरंत गेवराई के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उसका शव मिला.

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बताया जा रहा है कि पूजा की शादी एक साल पहले ही प्रमोद सुरवसे से हुई थी. शुरुआती में कुछ महीने सब कुछ खुशी-खुशी चल रहा था, लेकिन अचानक वो तनाव में रहने लगी. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग लगातार मायके से पैसे लाने और व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे. इसी कारण उसे बार-बार परेशान किया जाता था.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मृतका के भाई की शिकायत के अनुसार, पति प्रमोद साईनाथ सुरवसे, ससुर साईनाथ बापुराव सुरवसे, सास उषाबाई उर्फ जिजी साईनाथ सुरवसे, देवर गणेश साईनाथ सुरवसे, जेठानी आरती गणेश सुरवसे और ननद अर्चना तुलसे पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिवार का कहना है कि पूजा ने कई बार उन्हें ससुराल की परेशानियों के बारे में बताया था, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए.

घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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