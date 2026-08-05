NCP शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है. पार्टी ने अपने सभी मौजूदा प्रवक्ताओं को हटा दिया है. पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने प्रेस रिलीज के जरिए सभी प्रवक्ताओं की नियुक्त रद्द कर दी हैं. वहीं पार्टी की ओर से दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है.

पार्टी ने पूर्व एमएलसी विद्या चव्हाण और महेश तापसे को नई नियुक्ति होने तक ऑफिशियल प्रवक्ता के पद पर बने रहेंगे. यह दोनों नेता फिलहाल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. शरद पवार की पार्टी के इस फैसले से नेताओं में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पार्टी द्वारा लिए गए अचानक फैसले की नेताओं को ही खबर नहीं थी.

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पार्टी के आधिकारिक हैंडल से मिली जानकारी

एनसीपी एसपी के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए इस जानकारी को साझा किया गया है. पोस्ट में लिखा, "पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे की स्वीकृति से मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को तत्काल प्रभाव से, पार्टी प्रवक्ता के पद पर पूर्व में की गई सभी नियुक्तियां अगले आदेश तक रद्द की जाती हैं.

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, पूर्व विधायक विद्या चव्हाण और महेश तापसे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में मीडिया के समक्ष पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखेंगे. महेश तापसे पहले से ही पार्टी का पक्ष रखते हुए आए हैं. फिलहाल पार्टी ने महेश और विद्या को छोड़कर सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है.

पार्टी ने किए कई संगठनात्मक बदलाव

बता दें कि बीते कई दिनों से पार्टी संगठनात्मक बदलाव कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने छात्र विंग के अध्यक्ष के तौर पर सुशील बोर्डे और युवा विंग के अध्यक्ष के तौर पर विशाल वाडकर को नियुक्ति दी है. वहीं शिक्षक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राम राठौड़ को दी गई है. ऐसे में पार्टी द्वारा लगातार किए जा रहे बदलाव के बीच प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर अब रोक लगा दी गई है. इन दिनों शशिकांत शिंदे पार्टी के संगठन और कार्यप्रणाली की समीक्षा में लगे हुए हैं.

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