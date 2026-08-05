मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे

NCP शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे

Maharashtra Politics: शरद पवार ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है. पार्टी ने अपने सभी मौजूदा प्रवक्ताओं को हटा दिया है. पार्टी की ओर से पूर्व एमएलसी विद्या चव्हाण और महेश तापसे पद पर बने रहेंगे.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है. पार्टी ने अपने सभी मौजूदा प्रवक्ताओं को हटा दिया है. पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने प्रेस रिलीज के जरिए सभी प्रवक्ताओं की नियुक्त रद्द कर दी हैं. वहीं पार्टी की ओर से दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. 

पार्टी ने पूर्व एमएलसी विद्या चव्हाण और महेश तापसे को नई नियुक्ति होने तक ऑफिशियल प्रवक्ता के पद पर बने रहेंगे. यह दोनों नेता फिलहाल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. शरद पवार की पार्टी के इस फैसले से नेताओं में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पार्टी द्वारा लिए गए अचानक फैसले की नेताओं को ही खबर नहीं थी.

'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना

पार्टी के आधिकारिक हैंडल से मिली जानकारी

एनसीपी एसपी के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए इस जानकारी को साझा किया गया है. पोस्ट में लिखा, "पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे की स्वीकृति से मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को तत्काल प्रभाव से, पार्टी प्रवक्ता के पद पर पूर्व में की गई सभी नियुक्तियां अगले आदेश तक रद्द की जाती हैं. 

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, पूर्व विधायक विद्या चव्हाण और महेश तापसे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में मीडिया के समक्ष पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखेंगे. महेश तापसे पहले से ही पार्टी का पक्ष रखते हुए आए हैं. फिलहाल पार्टी ने महेश और विद्या को छोड़कर सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है. 

पार्टी ने किए कई संगठनात्मक बदलाव

बता दें कि बीते कई दिनों से पार्टी संगठनात्मक बदलाव कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने छात्र विंग के अध्यक्ष के तौर पर सुशील बोर्डे और युवा विंग के अध्यक्ष के तौर पर विशाल वाडकर को नियुक्ति दी है. वहीं शिक्षक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राम राठौड़ को दी गई है. ऐसे में पार्टी द्वारा लगातार किए जा रहे बदलाव के बीच प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर अब रोक लगा दी गई है. इन दिनों शशिकांत शिंदे पार्टी के संगठन और कार्यप्रणाली की समीक्षा में लगे हुए हैं. 

'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल, आग को दी हवा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NCP शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे
NCP शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे
महाराष्ट्र
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना
महाराष्ट्र
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल, आग को दी हवा
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल
महाराष्ट्र
नालासोपारा: कॉलेज प्रिंसिपल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप, POCSO में केस
नालासोपारा: कॉलेज प्रिंसिपल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप, POCSO में केस
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
बिहार
बांकीपुर: हार के बाद BJP की बड़ी बैठक, CM सम्राट भी रहे, क्या हुआ?
बांकीपुर: हार के बाद BJP की बड़ी बैठक, CM सम्राट भी रहे, क्या हुआ?
क्रिकेट
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बॉलीवुड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget