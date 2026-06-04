Maharashtra Dowry Harassment Case: महाराष्ट्र के पुणे के चंदननगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मृतका की पहचान तेजस्विनी गोरख सोनवणे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 25 साल है. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

तेजस्विनी की मौत के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है. उन्होंने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले लगातार पैसों और अन्य सामान की मांग कर रहे थे. मामले को गंभीर मानते हुए पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों से न्याय की गुहार लगाई है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही तेजस्विनी पर मायके से बार-बार पैसे लाने और सामान मांगने का दबाव बनाया जाने लगा. आरोप है कि ससुराल पक्ष चार पहिया वाहन और फ्लैट खरीदने के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहा था.

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इतना ही नहीं, पीड़िता पर मायके से सोने की अंगूठी लाने का भी दबाव डाला जाता था. परिवार का कहना है कि इन मांगों को लेकर उसे बार-बार ताने दिए जाते थे और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. इससे वह लगातार तनाव में रहने लगी थी.

महिना ने उठाया खौफनाक कदम

परिजनों के मुताबिक, ससुराल वालों द्वारा लगातार की जा रही प्रताड़ना और पैसों के लालच के कारण तेजस्विनी गहरे मानसिक तनाव में थी. आखिरकार इस परेशानी से तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला लिया और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर चंदननगर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है.

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