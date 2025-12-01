महाराष्ट्र के 22 नगर परिषदों में टले चुनाव, इस वजह से लिया गया फैसला, अब कब होंगे इलेक्शन?

महाराष्ट्र में 22 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के चुनाव (नगर परिषद चुनाव 2025) टाल दिए गए हैं. यह चुनाव न्यायिक प्रक्रिया के कारण टाले गए हैं. जिन जगहों पर इलेक्शन टाले गए हैं, वहां अचानक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों का उत्साह ठंडा पड़ गया है.

जिन जगहों पर चुनाव टाले गए थे, वहां चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है. अब 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 21 तारीख को वोटों की गिनती होगी. हालांकि, बाकी जगहों पर चुनाव तय समय यानी 2 दिसंबर को ही होंगे.

आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन

पिछले कुछ दिनों से चल रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायतों के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. आज रात 10.00 बजे प्रचार का शोर शांत हो जाएगा. मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत सभी बड़े नेता आज मीटिंग करेंगे. मुख्यमंत्री की मीटिंग संभाजीनगर, पुणे, नासिक, अहिल्यानगर, बीड में होगी, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की मीटिंग नासिक के त्र्यंबकेश्वर, संभाजीनगर में और अजित पवार की मीटिंग पुणे जिले और नासिक के भगूर में होगी. इसलिए, देखना होगा कि आज प्रचार का आखिरी दिन कैसा रहता है.

मराठवाड़ा में 17 नगर पालिकाओं के 38 वार्डों के चुनाव टाले गए

मराठवाड़ा के 8 जिलों की 17 नगर पालिकाओं के 38 वार्डों के चुनाव टाल दिए गए हैं. संबंधित उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति जताई थी. अधिकारियों का फैसला संबंधित उम्मीदवारों को मंजूर नहीं था. इसलिए, उम्मीदवार कोर्ट चले गए थे.

कोर्ट में इन आपत्तियों का नतीजा 23 नवंबर के बाद आया. एप्लीकेशन वापस लेने की डेडलाइन निकल चुकी थी. साथ ही, सिंबल बांटने की प्रक्रिया में भी देरी हुई. इस वजह से संबंधित उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कम समय मिला. इसलिए, राज्य चुनाव टालने के निर्देश दिए गए हैं.

दूसरे फेज में पूरे चुनाव कहां होंगे? (नगरपालिका नगरपंचायत चुनाव 2025 स्थगित)

पुणे जिले में बारामती, लातूर जिले में रेनापुर, मंगलवेढ़ा, सोलापुर में अंगार, महाबलेश्वर, सतारा जिले में फलटन, यवतमाल नगर पालिका, वाशिम नगर पालिका, चंद्रपुर में घुग्गुस, वर्धा में देवली, बुलढाणा में देउलगांव राजा, अकोला जिले में बालापुर, हिंगोली जिले में वासमत, नांदेड़ जिले में मुखेड़ और धर्माबाद, छत्रपति संभाजीनगर जिले में फुलंबरी, जिले में अंबरनाथ, अहिल्यानगर में कोपरगांव, देवलाली, नेवासा, पाथर्डी.

इस विषय पर देवेंद्र फडणवीस ने संभाजीनगर में कहा कि चुनाव आयोग ने कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकाला है.. कानूनी तौर पर इस तरह अचानक चुनाव टालना गलत है. कई उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का समय बर्बाद हो गया है.. मेरी राय में यह फैसला गलत है. भले ही चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, फिर भी ऐसा फैसला लेना गलत है.