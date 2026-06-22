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महाराष्ट्र मानसून सत्र में महिला किसानों के लिए सुनेत्रा पवार का बड़ा कदम, पेश करेंगी अहम बिल

Maharashtra News In Hindi: आज महाराष्ट्र में मानसून अधिवेशन सत्र की आरंभ हुआ, जिसमें उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार महिला किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पेश करेंगी.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र में आज (22 जून) से मानसून अधिवेशन सत्र की शुरुआत हो रही है . इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार महिला किसानों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से महिला किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह मानसून सत्र सकारात्मक माहौल में संपन्न होगा. सुनेत्रा अजित पवार ने बताया कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो महिला किसानों के योगदान को वैश्विक स्तर पर सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम है.

मानसून सत्र में आयोजित चाय कार्यक्रम का विपक्ष ने किया बहिष्कार 

गौरतलब है की मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित चाय कार्यक्रम का विपक्ष ने बहिष्कार किया है . उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा की , विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित चाय-पान कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है. लोकतंत्र में संवाद का विशेष महत्व है और संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान संभव है.

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सत्र में जनहित, विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल जनता की अपेक्षाओं, समस्याओं और आकांक्षाओं को रखने का सर्वोच्च मंच है. इस सत्र में जनहित, विकास कार्यों और राज्य की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा कर समाधान निकालने के पक्ष में है. मानसून सत्र के दौरान किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर सरकार सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका रखेगी.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 22 Jun 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Assembly Sunetra Pawar MONSOON SESSION MAHARASHTRA NEWS
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