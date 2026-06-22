Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुई.

अमरावती, सोलापुर में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के पोस्टर लगे.

नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की प्रतिष्ठा दांव पर.

कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर तक अधिकांश सीटों के नतीजे अपेक्षित.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. राज्य के विभिन्न जिलों में मतगणना को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. वहीं, उम्मीदवारों और समर्थकों की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं.

अमरावती में मतगणना शुरू होने से पहले ही बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोटे की जीत के बधाई पोस्टर लगाए गए हैं. शहर के गर्ल्स हाईस्कूल चौक पर समर्थकों द्वारा लगाए गए बैनरों में प्रवीण पोटे को भारी मतों से विजयी होने पर अग्रिम शुभकामनाएं दी गई हैं. बैनर में उन्हें जिले का 'विकास पुरुष' बताते हुए विधान परिषद पहुंचने पर बधाई दी गई है.

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सांगली-सातारा में बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा

सांगली-सातारा विधान परिषद सीट की मतगणना सांगली के तरुण भारत क्रीड़ांगण में होगी. इस चुनाव में महायुति समर्थित बीजेपी उम्मीदवार धैर्यशील कदम और महाविकास आघाड़ी समर्थित अभयसिंह जगताप के बीच सीधा मुकाबला है.

कुल 895 मतदाताओं में से 894 ने मतदान किया, जिससे मतदान प्रतिशत 99.89 रहा. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, अंतिम चरण में महायुति की एकजुटता से बीजेपी उम्मीदवार की स्थिति मजबूत हुई है. हालांकि, मतदाताओं के बीच अंडरकरंट की चर्चा भी रही.

नासिक में नरेंद्र दराडे की किस्मत का फैसला आज

नासिक में नरेंद्र दराडे की किस्मत का फैसला आज होना है. नासिक विधान परिषद चुनाव की मतगणना जिला कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड रूम हॉल में होगी. मतगणना के लिए 40 अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और चार टेबलों पर मतों की गणना की जाएगी.

कुल 618 मत पड़े हैं, जिसके आधार पर जीत के लिए 310 मतों का कोटा निर्धारित किया गया है. शिवसेना के नरेंद्र दराडे सहित अन्य उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होगा. यदि कोई उम्मीदवार पहले वरीयता मतों के आधार पर कोटा हासिल कर लेता है तो उसे तुरंत विजयी घोषित किया जाएगा.

जलगांव के नतीजों पर सबकी नजर

आज जलगांव में नतीजों पर पूरे जिले की नजर है. जलगांव में जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित अल्पबचत भवन में मतगणना होगी. यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं. इस सीट पर महायुति समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर महाजन और महाविकास आघाड़ी समर्थित ठाकरे गुट के उम्मीदवार शरद तायडे के बीच सीधा मुकाबला है. शिवसेना शिंदे गुट में बगावत और मतदान से पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापसी के कारण यह चुनाव राज्यभर में चर्चा का विषय बना रहा.

नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर

नांदेड़ में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. यहां 452 में से 451 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुकता चरम पर है. इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है क्योंकि उनके समर्थित उम्मीदवार की किस्मत का आज फैसला होगा. इस सीट से अमर राजूरकर (बीजेपी) और रामदास पाटिल (कांग्रेस) मैदान में हैं. ऐसे में नतीजों पर पूरे जिले की नजर बनी हुई है. राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दोपहर तक अधिकांश सीटों की तस्वीर साफ होने की संभावना है.

सोलापुर शहर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम

सोलापुर शहर मे आज विधान परिषद चुनाव की वोटो की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई है. बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र राऊत के खिलाफ एनसीपी (शरद गुट) के वसंतराव देशमुख मैदान में हैं और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. सोलापुर के पालक मंत्री जयकुमार गोरे बीजेपी उम्मीद्वार की जीत का दावा कर रहे हें, तो एनसीपी (शरद गुट) के सांसद धैर्यशील मोहिते पाटील ने देशमुख की जीत का दावा किया है. हालांकि, इस चुनाव में आखिर जीत किसकी होगी उसका फैसला वोटो की गिनती के बाद ही होगा. वहीं, इन सब के बीच बार्शी शहर में राजेंद्र राऊत की संभावित जीत के पोस्टर पहले ही लग चुके हैं, जिससे मुकाबले को लेकर जंग और तेज होती दिखाई दे रही है.

इसके अलावा परभणी-हिंगोली से सईद खान (शिवसेना), डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गुट) और सुशील देशमुख (निर्दलीय) मैदान में हैं. छत्रपति संभाजीनगर-जालना में सुहास शिरसाट (बीजेपी) और गणेश लोखंडे (ठाकरे गुट) के बीच कड़ा मुकाबला है.

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