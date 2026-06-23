'पाकिस्तान चले जाना चाहिए...', UCC और ट्रिपल तलाक पर नितेश राणे का विपक्ष पर हमला

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के संबंध में केंद्र सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, लेकिन विधानसभा में बैठे कुछ लोग आज भी कुरान और मुस्लिम धर्मग्रंथों का हवाला देकर यूसीसी का विरोध करते हैं.

राणे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज है. उन्होंने कहा कि कुछ नेता संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन जब धर्म से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो वे अलग रुख अपनाते हैं.

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संविधान का हवाला देकर विपक्ष पर साधा निशाना

नितेश राणे ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कुछ लोग संविधान की बात केवल तब करते हैं जब उन्हें अपने अवैध कार्यों को सही ठहराना होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म से जुड़े मुद्दों पर यही लोग संविधान की अनदेखी करते हैं.

राणे ने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और संविधान में दिए गए प्रावधानों का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि यूसीसी का विरोध करने वाले लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं.

पाकिस्तान जाने की दी नसीहत

अपने बयान में राणे ने विपक्षी नेताओं पर और भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि किसी को देश के कानूनों और संविधान का पालन नहीं करना है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पाकिस्तान चले जाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंदू धर्म के विरोध में बयानबाजी करते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए.

नितेश राणे के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. यूसीसी और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर पहले भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं.

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राणे के इस बयान को लेकर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. फिलहाल उनका यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.