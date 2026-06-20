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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, हनुमान मंदिर का सभा मंडप गिरा; 30 से 40 लोग दबे

महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, हनुमान मंदिर का सभा मंडप गिरा; 30 से 40 लोग दबे

Maharashtra News: इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 20 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी देवस्थान में आज शनिवार (20 जून) को बड़ा हादसा हो गया. प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के गर्भगृह के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप (असेंबली हॉल) की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, इस हादसे के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे. आशंका जताई जा रही है कि 30 से 40 लोग मलबे में फंस गए हैं.

हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव का काम शुरू कर दिया है. पूरी घटना पर नजर रखने के बाद गार्जियन मिनिस्टर मेघना बोर्डिकर ने मौके पर एक सिस्टम भेजा है. शनिवार होने की वजह से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं. कई एंबुलेंस और ज़िला प्रशासन के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.

 

(ये खबर अपडेट हो रही है)

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
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