महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, हनुमान मंदिर का सभा मंडप गिरा; 30 से 40 लोग दबे

महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी देवस्थान में आज शनिवार (20 जून) को बड़ा हादसा हो गया. प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के गर्भगृह के सामने निर्माणाधीन सभा मंडप (असेंबली हॉल) की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, इस हादसे के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे. आशंका जताई जा रही है कि 30 से 40 लोग मलबे में फंस गए हैं.

हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव का काम शुरू कर दिया है. पूरी घटना पर नजर रखने के बाद गार्जियन मिनिस्टर मेघना बोर्डिकर ने मौके पर एक सिस्टम भेजा है. शनिवार होने की वजह से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं. कई एंबुलेंस और ज़िला प्रशासन के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.

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