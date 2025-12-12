Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पावनगांव के रिवानगर इलाके में तेंदुए के दिखाई देने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है. पारडी के शिवनगर क्षेत्र में हुई तेंदुए की हमले की घटना के बाद लोग पहले से ही चिंतित थे, और अब तेंदुए को फिर से आसपास देखा जाना लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बन गया है.

दिन में दिखाई दिया तेंदुआ

गुरुवार दोपहर को कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने रिवानगर क्षेत्र में खेतों के पास तेंदुए को घूमते हुए देखा. उसी क्षेत्र की ठाकुर परिवार की एक छोटी बच्ची ने बताया कि उसने दोपहर करीब 2 बजे तेंदुए को अपने घर के पास खेत में चलते देखा.

इसके बाद गांव में डर का माहौल बन गया. शाम 6 बजे के बाद लगभग सभी परिवारों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. बच्चे भी घरों से बाहर नहीं निकले. ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, आमतौर पर रात 8–9 बजे तक लोग घरों के बाहर बैठकर बातें करते हैं, लेकिन गुरुवार को शाम होते ही पूरा इलाका खाली हो गया.

स्कूल जाने और बाहर निकलने को लेकर बढ़ी चिंता

तेंदुए के देखे जाने की खबर फैलते ही माता-पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं. बच्चों को स्कूल भेजने और घर के बाहर खेलने देने को लेकर उन्हें डर सता रहा है. कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तेंदुआ फिर से दिखा तो बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी.

सरपंच ने खुद घर-घर जाकर दी चेतावनी

ठाकुर परिवार सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि वे दरवाजे बंद करके ही बैठे हैं और गांव में बाहरी आवाज सुनाई दे तो भी वे बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहे. नागपुर में पावनगांव के रिवानगर इलाके में तेंदुए का आतंक फैलने के बाद, पावनगांव के सरपंच ने गांव में मुनादी की और हर व्हाट्सएप ग्रुप पर देर शाम लोगों को बाहर न निकलने और सुबह जल्दी अकेले बाहर न निकलने का संदेश भेजा.

पावनगांव के सरपंच ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव के विशेषकर उन घरों में जाकर चेतावनी दी जहां लोग विरल बस्तियों में रहते हैं. सरपंच ने ग्रामीणों से कहा कि वे सतर्क रहें, बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ें और खेतों या खाली इलाकों में जाने से बचें.