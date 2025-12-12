हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: स्कूल जाने से डर रहे बच्चे, गांव में तेंदुए की दहशत के बीच सरपंच ने घर-घर जाकर दी चेतावनी

Maharashtra: स्कूल जाने से डर रहे बच्चे, गांव में तेंदुए की दहशत के बीच सरपंच ने घर-घर जाकर दी चेतावनी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर के पावनगांव के रिवानगर में तेंदुए के दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं. बच्ची द्वारा तेंदुआ देखने के बाद लोग घरों में बंद हो गए. स्कूल भेजने को लेकर चिंता बढ़ी.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पावनगांव के रिवानगर इलाके में तेंदुए के दिखाई देने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है. पारडी के शिवनगर क्षेत्र में हुई तेंदुए की हमले की घटना के बाद लोग पहले से ही चिंतित थे, और अब तेंदुए को फिर से आसपास देखा जाना लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बन गया है.

दिन में दिखाई दिया तेंदुआ

गुरुवार दोपहर को कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने रिवानगर क्षेत्र में खेतों के पास तेंदुए को घूमते हुए देखा. उसी क्षेत्र की ठाकुर परिवार की एक छोटी बच्ची ने बताया कि उसने दोपहर करीब 2 बजे तेंदुए को अपने घर के पास खेत में चलते देखा.

इसके बाद गांव में डर का माहौल बन गया. शाम 6 बजे के बाद लगभग सभी परिवारों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. बच्चे भी घरों से बाहर नहीं निकले. ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, आमतौर पर रात 8–9 बजे तक लोग घरों के बाहर बैठकर बातें करते हैं, लेकिन गुरुवार को शाम होते ही पूरा इलाका खाली हो गया.

स्कूल जाने और बाहर निकलने को लेकर बढ़ी चिंता

तेंदुए के देखे जाने की खबर फैलते ही माता-पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं. बच्चों को स्कूल भेजने और घर के बाहर खेलने देने को लेकर उन्हें डर सता रहा है. कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तेंदुआ फिर से दिखा तो बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी.

ठाकुर परिवार सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि वे दरवाजे बंद करके ही बैठे हैं और गांव में बाहरी आवाज सुनाई दे तो भी वे बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहे. तेंदुए के देखे जाने की खबर फैलते ही माता-पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं. बच्चों को स्कूल भेजने और घर के बाहर खेलने देने को लेकर उन्हें डर सता रहा है. कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तेंदुआ फिर से दिखा तो बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी.

सरपंच ने खुद घर-घर जाकर दी चेतावनी

ठाकुर परिवार सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि वे दरवाजे बंद करके ही बैठे हैं और गांव में बाहरी आवाज सुनाई दे तो भी वे बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहे. नागपुर में पावनगांव के रिवानगर इलाके में तेंदुए का आतंक फैलने के बाद, पावनगांव के सरपंच ने गांव में मुनादी की और हर व्हाट्सएप ग्रुप पर देर शाम लोगों को बाहर न निकलने और सुबह जल्दी अकेले बाहर न निकलने का संदेश भेजा.

पावनगांव के सरपंच ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव के विशेषकर उन घरों में जाकर चेतावनी दी जहां लोग विरल बस्तियों में रहते हैं. सरपंच ने ग्रामीणों से कहा कि वे सतर्क रहें, बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ें और खेतों या खाली इलाकों में जाने से बचें.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement

वीडियोज

Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
NPS में बड़ा धमाका! अब Gold–Silver ETF तक निवेश की आज़ादी | Paisa Live
Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में कर दिया कमाल, रणबीर कपूर और सलमान खान को दिया पछाड़
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में कर दिया कमाल, रणबीर कपूर और सलमान खान को दिया पछाड़
लाइफस्टाइल
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
ट्रेंडिंग
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget