Maharashtra: न्यू ईयर पर पुणे में ट्रैफिक नियम सख्त, कई सड़कों पर आवाजाही में बदलाव, जानें रूट

Pune Traffic Update: महाराष्ट्र के पूणे शहर में नए साल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है. 31 दिसंबर की शाम से ही शहर के कई हिस्सों में भारी भीड़ उमड़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पुणे पुलिस ने सेना और डेक्कन जिमखाना क्षेत्र में विशेष यातायात परिवर्तन लागू किए हैं. यह व्यवस्था बुधवार 31 दिसंबर को शाम 5 बजे से लागू हो गई है और अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती

पुलिस के अनुसार, महात्मा गांधी रोड, फर्ग्युसन रोड और जंगली महाराज रोड पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिए इन इलाकों में वाहनों का प्रवेश सीमित या पूरी तरह बंद किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यातायात शाखा के पुलिस उप-निरीक्षक हिम्मत जाधव ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. जगह-जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं. इसके अलावा, रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

फर्ग्युसन रोड और जंगली महाराज रोड पर बदलाव

कोथरूड और कर्वे रोड से आने वाले वाहनों को खंडुजीबाबा चौक पर रोका जाएगा. इन वाहनों को विधि महाविद्यालय रोड, प्रभात रोड और अलका सिनेमा की ओर मोड़ा जाएगा. जंगली महाराज रोड पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चौक से आगे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. यहां से यातायात को गोखले स्मारक चौक, पुणे महानगरपालिका भवन और छत्रपति शिवाजी महाराज रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

वाई जंक्शन से महात्मा गांधी रोड की ओर जाने वाले वाहनों को 15 अगस्त चौक पर रोका जाएगा और उन्हें कुरेशी मस्जिद व सुजाता मस्तानी चौक की ओर मोड़ा जाएगा. इस्कॉन मंदिर से डॉ. सेना क्षेत्र तक महात्मा गांधी रोड पर शाम 5 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.

अन्य प्रमुख मार्गों पर भी प्रतिबंध

फर्ग्युसन रोड पर गोखले स्मारक चौक से फर्ग्युसन कॉलेज गेट तक सुबह 5 बजे तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, अरोरा टावर्स, वोल्गा चौक से मोहम्मद रफी चौक और इंदिरा गांधी चौक से महावीर चौक तक यातायात बंद रहेगा. वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.