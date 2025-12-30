Chennai: नाबालिगों ने प्रवासी मजदूर पर धारदार हथियार से किया हमला, फिर दिखाया विक्ट्री साइन

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक प्रवासी मजदूर पर चार नाबालिगों ने धारदार हथियार से हमला किया. हमलावरों ने न सिर्फ पीड़ित को लहूलुहान कर दिया, बल्कि घायल व्यक्ति के साथ खड़े होकर' विक्ट्री साइन' दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से एक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई है. उसमें देखा गया है कि एक ट्रेन में एक प्रवासी मजदूर को परेशान किया जा रहा है. इस वीडियो में चार लड़के दिखाई दे रहे हैं. उनमें से किसी एक ने बाद में पूरी घटना का वीडियो रील के रूप में इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है. इंस्टाग्राम रील के बैकग्राउंड में एक तमिल गाना दिया गया है. पता चला है कि वह लोकल ट्रेन थिरुथान्नि से चेन्नई जा रही थी. वहीं पर इन चारों लड़कों ने प्रवासी मजदूर पर हमला किया. बाद में पता चला कि वे सभी नाबालिग थे.

एक अन्य वीडियो में देखा गया है कि आरोपी लड़कों ने धारदार हथियार (चॉपर जैसी चीज) से एक घर के पास उस घायल व्यक्ति पर हमला किया. कुछ लोगों को धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला करते देखा गया. हमलावरों में से एक ने फिर एक भयानक काम किया. वीडियो में देखा गया है कि प्रवासी मजदूर पर हमला करने के बाद एक आरोपी ने लगभग 'बहादुरी' से खुद को पेश किया. उसने अपनी उंगलियों से 'वी चिन्ह' दिखाया, जो वास्तव में 'जीत का चिन्ह' है, हम सभी का जाना-पहचाना 'विक्ट्री साइन'.

घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी

पता चला है कि घायल व्यक्ति वास्तव में ओडिशा का रहने वाला है. वह काम की तलाश में दूसरे राज्य गया था. वहीं पर उस पर हमला हुआ. धारदार हथियार के हमले से वह व्यक्ति खून से लथपथ हो गया. वर्तमान में उसका थिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस घटना में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों की उम्र 17 साल है. एक को पढ़ाई का कारण बताकर जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि बाकी तीन आरोपियों को जुवेनाइल होम भेजा गया है.

पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं. वहां उन पर हमले की घटनाएं भी नई नहीं हैं. अन्य कई राज्यों के मजदूरों के साथ भी बाहरी राज्यों में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं. लेकिन इस बार इन चारों नाबालिगों की करतूतों ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है. धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला कर घायल करने के बाद, हाथ से इशारा करके विक्ट्री साइन दिखाया. उस वीडियो को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.