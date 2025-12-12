Maharashtra: पुणे आरटीओ का विशेष अभियान, 15 दिनों में 24 लाख रुपये का चालान वसूला

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे के नवले पुल क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने लोगों में डर और नाराजगी दोनों बढ़ा दी थी. हाल ही में यहां हुए भीषण हादसे में आठ लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया. इसी के चलते पुणे आरटीओ ने खेड़ शिवापुर टोल नाका से नवले पुल तक एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई.

15 दिनों में 824 वाहन चालकों पर कार्रवाई

आरटीओ द्वारा 15 दिनों तक लगातार किए गए इस अभियान में कुल 824 वाहनों पर कार्रवाई की गई. इनसे कुल 24 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. यह आंकड़ा दिखाता है कि इस इलाके में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कितनी बड़े पैमाने पर की जा रही थी. आरटीओ ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा, वाहन में तकनीकी खराबी, गति सीमा का उल्लंघन और मोबाइल का उपयोग जैसी गंभीर बातों पर ध्यान केंद्रित करके जांच की जा रही है

किस-किस उल्लंघन पर हुई कार्रवाई?

इसमें गलत जगह पर पार्किंग करने पर 113, वाहनों का बीमा समाप्त होने पर 95, वाहनों का योग्यता प्रमाण पत्र नवीनीकरण न करने पर 89, हेलमेट का उपयोग न करने पर 85, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 47, ब्रेक लाइट खराब होने पर 47, सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर 26, ऐसे 800 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है.

दुर्घटनाओं के बाद सख्ती बढ़ी

हाल में हुए हादसे की जांच में पता चला था कि वाहन तेज रफ्तार में थे और कई चालकों ने बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था. नागरिकों ने भी प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद आरटीओ ने दो विशेष टीमों को तैनात किया, जिन्होंने दिन-रात निरीक्षण करके नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की.

आरटीओ का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. नवले पुल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा. सख्त निगरानी से उम्मीद है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और हादसे कम होंगे.