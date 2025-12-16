Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका के तरवाडे बुद्रुक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 9 साल की बच्ची धनश्री शिंदे रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है. बच्ची के गायब होने से पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल है. हैरानी की बात यह है कि धनश्री का स्कूल बैग गांव के बाहर मिला है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

स्कूल से घर नहीं लौटी धनश्री

धनश्री तरवाडे बुद्रुक गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी. परिजनों के मुताबिक, 12 दिसंबर को वह सुबह करीब 10 बजे स्कूल गई थी. शाम करीब 5 बजे स्कूल की छुट्टी हुई. आमतौर पर वह समय पर घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन वह वापस नहीं आई. जब उसके साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चे घर पहुंच गए और धनश्री नहीं लौटी, तो परिवार को चिंता हुई.

परिजनों ने पहले स्कूल जाकर पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद पूरे गांव में खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला. आखिरकार परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार बच्ची की तलाश कर रही है, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.

गलत जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप

धनश्री के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खोज के दौरान एक महिला से पूछताछ की गई थी. उस महिला ने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जानकारी दी. कभी उसने कहा कि बच्ची तांडे की ओर गई है, तो कभी बताया कि वह दो अन्य लड़कियों के साथ थी. बाद में उसने यह भी कहा कि धनश्री कडगांव रोड की तरफ गई है. इन विरोधाभासी बयानों के कारण परिवार को गुमराह किया गया.

पिछले तीन दिनों से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गांव में ही डेरा डाले हुए हैं. एलसीबी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्कूल के शिक्षकों से भी पूछताछ की है. बच्ची की तलाश के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही धनश्री को खोज लिया जाएगा. बच्ची की सुरक्षित वापसी की आस में पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है.