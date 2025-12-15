Maharashtra: बेटे के मरने के बाद भीख मांगने लगी 70 साल की महिला, बदमाशों ने चोरी करके किया मर्डर

Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के धुले शहर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक आक्रोशित घटना सामने आई है, जिसमें शहर के मोहाडी उपनगर में भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक 70 साल की वृद्ध महिला की घर में ही निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपियों ने घर से छोटी-मोटी वस्तुओं की चोरी भी की.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना धुले शहर के मोहाडी उपनगर के वाल्मीक कॉलोनी में हुई है. यहां रहने वाली 70 साल की लीलाबाई हिरामण सूर्यवंशी का शव उनके घर में संदिग्ध अवस्था में पाया गया. प्रारंभिक जांच में कुछ अज्ञात आरोपियों ने मुंह दबाकर इस वृद्ध महिला की निर्मम हत्या करने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है. लीलाबाई सूर्यवंशी अत्यंत दयनीय जीवन जी रही थीं.

वह इलाके में भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाती थीं. कुछ साल पहले उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण वह घर में अकेली रहती थीं. एक अकेली और गरीब वृद्ध महिला को निशाना बनाकर आरोपियों ने यह अमानवीय कृत्य किया, जिससे नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है.

गैस सिलेंडर सहित छोटी-मोटी वस्तुओं की चोरी

हत्या के बाद आरोपियों ने लीलाबाई के घर से गैस सिलेंडर और कुछ अन्य घरेलू वस्तुओं की चोरी कर फरार हो गए, यह जांच में सामने आया है. इसलिए, यह घटना केवल हत्या नहीं बल्कि लूट के उद्देश्य से की गई थी, ऐसा प्रारंभिक अनुमान पुलिस ने लगाया है.

आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया. उनके साथ पुलिस अधिकारी, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और श्वान दल को बुलाया गया है और आरोपियों का पता लगाने के लिए गहन जांच चल रही है. इस घटना के बाद पूरा मोहाडी उपनगर क्षेत्र हिल गया है और भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली एक वृद्ध महिला का इस तरह निर्मम अंत होने से नागरिकों ने दुख व्यक्त किया है. स्थानीय नागरिकों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है.