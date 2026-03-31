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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 308 मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख जारी
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने 'डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत बड़ा फैसला लिया है. 21 जिलों में स्थित 308 मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपये का फंड जारी कर दिया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 'डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत राज्य के 21 जिलों में स्थित कुल 308 मदरसों के लिए 50 लाख रुपये की निधि (फंड) आवंटित की गई है. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश (Government Order) भी जारी कर दिया गया है.
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Source: IOCL