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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 308 मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख जारी

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने 'डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत बड़ा फैसला लिया है. 21 जिलों में स्थित 308 मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपये का फंड जारी कर दिया गया है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Mar 2026 09:11 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 'डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत राज्य के 21 जिलों में स्थित कुल 308 मदरसों के लिए 50 लाख रुपये की निधि (फंड) आवंटित की गई है. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश (Government Order) भी जारी कर दिया गया है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 31 Mar 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
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