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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? सपा विधायक की बड़ी भविष्यवाणी, 'ममता बनर्जी बहुत...'

पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? सपा विधायक की बड़ी भविष्यवाणी, 'ममता बनर्जी बहुत...'

Abu Azmi on West Bengal Election 2026: सपा विधायक अबू आजमी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 08:20 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू आजमी ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होगी. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक बहुत ही जमीनी नेता हैं. स्ट्रगल करने वाली नेता हैं और जनता के दिलों में घर कर गई हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी वहां घुसी हुई है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को हरा दिया जाय.

चुनाव ममता बनर्जी के फेवर में जाएगा- आजमी

ममता बनर्जी की 'जान को खतरा' पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर अबू आजमी ने कहा, "मैं समझता हूं कि उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि ममता जी के साथ कोई नाइंसाफी न होने पाए. मैं समझता हूं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर लेगी लेकिन वहां चुनाव ममता बनर्जी के ही फेवर में जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगी."

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बंगाल में बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी- आजमी

बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए अबू आजमी ने कहा, "विपक्ष के लोगों के खिलाफ ईडी-सीबीआई की कार्रवाई करवाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. देश जब से आजाद हुआ, सरकारें चल रही हैं लेकिन किसी ने इस तरह से बदले की राजनीति नहीं की. मैं समझता हूं कि बीजेपी की वहां पर मंशा पूरी नहीं होगी और वो वहां पर सरकार नहीं बना पाएगी.

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव

बता दें कि बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होंगे. पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. मतगणना 4 मई को होगी. पहले चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अप्रैल है. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 31 Mar 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
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