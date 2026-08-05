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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे में पारिवारिक विवाद में 9 महीने के मासूम के मुंह में डाला फेवीक्विक, तीन लोगों पर केस दर्ज

पुणे में पारिवारिक विवाद में 9 महीने के मासूम के मुंह में डाला फेवीक्विक, तीन लोगों पर केस दर्ज

Pune Lohgaon crime news: पुणे के लोहगांव इलाके से एक हैरान क देने वाली घटना सामने आई है. यहां पारिवारिक विवाद के चलते महज 9 महीने के एक मासूम बच्चे के मुंह में फेवीक्विक डाल दिया गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Aug 2026 11:13 PM (IST)
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पुणे के लोहगांव इलाके से एक हैरान क देने वाली घटना सामने आई है. यहां पारिवारिक विवाद के चलते महज 9 महीने के एक मासूम बच्चे के मुंह में फेवीक्विक डाल दिया गया. इस मामले में लोहगांव पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में बच्चे के पिता अल्ताफ नबी शेख ने शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना 31 जुलाई को पुणे के लोहगांव स्थित कलवड वस्ती इलाके में हुई.

क्या है मामला?

शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता की पत्नी जैनाब और उसकी भाभी सानिया शेख के बीच किसी पारिवारिक विवाद को लेकर लंबे समय से कहासुनी चल रही थी. आरोप है कि इसी रंजिश में सानिया शेख ने घर में सो रहे 9 महीने के मासूम बच्चे के मुंह में फेवीक्विक डाल दिया.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बारे में किसी को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर सानिया शेख ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी. इसके अलावा अन्य दो आरोपियों ने भी शिकायतकर्ता को चेतावनी दी कि यदि सानिया के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

बच्चे की हालत स्थिर

घटना के तुरंत बाद बच्चे की मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज शुरू किया गया. पुलिस के अनुसार, बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. शिकायत मिलने के बाद लोहगांव पुलिस ने सानिया शेख समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Pune Crime Family Dispute MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
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