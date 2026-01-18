महाराष्ट्र: YouTube से चोरी खीख ATM को खाली करने पहुंचे शातिर, पुलिस ने पहले ही धर दबोचा

महाराष्ट्र के धुले जनपद के शिरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को निशाना बनाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है. रात करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति ने 112 पर फोन कर सूचना दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शिरपुर के एटीएम के सामने तीन संदिग्ध युवक एक पिकअप वाहन के साथ चेन बांधकर खड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई.

धुले SP श्रीकांत धिवरे ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन का पीछा किया, जिसके बाद आरोपी भोरखेड़ा (चोपड़ा रोड) इलाके में वाहन छोड़कर फरार हो गए. मौके से पुलिस को पिकअप वाहन, एक मोबाइल फोन और फास्टैग बरामद हुआ. इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया. जबकि एक फरार हो गया, उसकी तलाश शुरू हो गयी है.

यूट्यूब से एटीएम चोरी सीखी

धिवरे ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अमळनेर और धुले शहर में हुई एटीएम चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम चोरी के तरीके सीखे और वारदातों को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमंत सुकलाल माली (उम्र 21 वर्ष), निवासी भिलडाई, तालुका व जिला धुले और विधुर देवा जाधव उर्फ विजू (उम्र 38 वर्ष), निवासी वसंत नगर (मुकटी), तालुका पारोळा, जिला जळगांव के रूप में हुई है. दोनों आरोपी धुले के रहने वाले हैं.

फरार आरोपी की तलाश तेज

धिवरे ने बताया कि पुलिस ने पिकअप वाहन और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं और मामले की आगे की जांच जारी है. साथ ही फरार तीसरे आरोपी की तलाश भी की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली है. एकाके वारदातों से शहर में दहशत फैल गयी थी. पुलिस के मुताबिक एटीएम चचोरों पर अभियान चलाकर शिंकजा कसा जाएगा, ताकि फिर कोई ऐसी वारदात की न सोचे.