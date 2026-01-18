BMC चुनाव में जीत के बाद मंत्री की बेटी के विजय जुलूस में लहराई तलवार, पुलिस ने लिया एक्शन

महाराष्ट्र में हालिया सम्पन्न BMC चुनावों में जीत के बाद प्रत्याशियों द्वारा कानून के नियमों का पालन न करने के कई मामले सामने आए हैं. इसी कड़ी में छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका में जीत के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों के विजय जुलूस में तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. मंत्री संजय शिरसाट की बेटी हर्षदा शिरसाट के विजय जुलूस में शामिल होने और तलवार दिखने के वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

विजय जुलूस पदमपुरा इलाके से गुजर रहा था, जहां हर्षदा शिरसाट के बगल में खड़े एक अन्य कॉर्पोरेटर ने तलवार लहराई, और मंत्री की बेटी के हाथ में भी तलवार दिखाई दी. जबकि समर्थकों ने इसे महज खुशी का इजहार बताया और इसे किसी गलत मंशा से नहीं बताया.

भारी मतों से जीतीं हैं हर्षदा

बता दें कि हर्षदा शिरसाट ने प्रभाग 18 से भारी मतों से जीत हासिल की थी, जहां शिवसेना (शिंदे गुट) ने सभी चार सीटों पर क्लीन स्वीप किया है. उनके भाई सिद्धांत शिरसाट ने भी प्रभाग 29 से जीत दर्ज की है. परिवार का यह दबदबा चुनाव में चर्चा का विषय रहा, लेकिन विजय जुलूस में तलवार का इस्तेमाल अब कानूनी विवाद में बदल गया है. फिलहाल हर्षदा की तरफ से इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

अभिजीत जीवनलाल पर भी मामला दर्ज

शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार अभिजीत जीवनलाल के विजय जुलूस में तलवार लहराने का मामला सामने आने के बाद वेदांत नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

बता दें कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराना गैरकानूनी है. चाहे फिर कोई उत्सव ही क्यों न हो. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया. उधर शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने इसे उत्सव का हिस्सा बताया. जबकि विपक्षी दलों ने इस मामले सख्त कार्रवाई की मांग की है.