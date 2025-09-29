महाराष्ट्र में 12वीं के स्टूडेंट्स को राहत, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है. परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है. राज्य में हो अधिक बारिश और उससे बनी बाढ़ की स्थिति के कारण बारहवीं के स्टूडेंट्स को परीक्षा आवेदन भरने में दिक्कत आ रही थी. इसी वजह से राज्य परीक्षा मंडल ने आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस संदर्भ में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को फोन कर तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे.

बाढ़ के चलते स्टूडेंट्स नहीं भर पा रहे थे आवेदन फॉर्म

राज्य के बारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तारीख कल (30 सितंबर 2025) तक थी, लेकिन मराठवाड़ा, नासिक, सोलापुर, अहिल्यानगर और राज्य में हो रही अतिवृष्टि के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय पर आवेदन भरना संभव नहीं था. इस वजह से कई छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावकों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क कर आवेदन भरने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी.

शिक्षा मंत्री ने राज्य परीक्षा मंडल के अध्यक्ष को दिए निर्देश

इसके अनुसार, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को 12वीं के स्टूडेंट्स को राहत देने का निर्णय लेने को कहा था. शिक्षा मंत्री ने तुरंत राज्य परीक्षा मंडल के अध्यक्ष शरद गोसावी से संपर्क किया और आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए. इसके अनुसार, शिक्षा विभाग ने परीक्षा आवेदन भरने की तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

शिक्षा विभाग ने शुरू की सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया

इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही, बाहरी पद्धति से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है और नए परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है.