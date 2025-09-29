ठाणे: भारत-पाकिस्तान मैच दिखाने पर भड़के उद्धव गुट के नेता, होटल-बार में तोड़े TV

ठाणे में उद्धव गुट के नेता ने रविवार (28 सितंबर) को भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच दिखाने का जमकर विरोध किया. इस मैच के विरोध में घोड़बंदर, ब्रह्मांड नाका, हिल टॉप होटल बार और कैलिफ़ोर्निया होटल बार में टीवी तोड़े गए. रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच चल रहा था. घोड़बंदर मानपाड़ा के शिवसेना यूबीटी के प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर ने बार मालिकों को इस संबंध में चेतावनी थी.

शिवसेना UBT नेता प्रदीप पूर्णेकर ने इलाके के सभी होटल और बार मालिकों को चेतावनी दी थी कि जिस होटल और बार में मैच होगा, वहां प्रोजेक्टर और टीवी तोड़ दिए जाएंगे और आखिरकार कल (28 सितंबर) को घोड़बंदर, ब्रह्मांड नाका, हिल टॉप होटल बार और कैलिफ़ोर्निया होटल बार में टीवी तोड़ दिए गए और उन्हें शिवसेना के अंदाज में समझाया गया.

'हम दोस्त बनकर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे'

उद्धव गुट के नेता यशवंत पूर्णेकर ने होटल और बार मालिकों को कहा, ''कुछ साल पहले बालासाहेब ठाकरे के आदेश पर शिवसैनिकों ने वानखड़े स्टेडियम की पिच तोड़ दी थी. पाकिस्तान हम पर हमला करता है और हम दोस्त बनकर मैच नहीं खेलेंगे. हमने जो कहा था, वो कर दिया है और आगे भी ऐसा ही होगा.''

पहलगाम में 26 लोगों की हुई थी हत्या

बता दें कि पहलगाम में इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की गोली मारकर हत्या की दी थी. इस घटना के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था. भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए जवाबी कार्रवाई की थी और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे. उद्धव गुट की पार्टी का कहना है कि जब दोनों देशों के बीच का माहौल ठीक नहीं है तो मैच खेलने की क्या जरूरत थी.

भारत ने रविवार (28 सितंबर) को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया. जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत खराब रही थी और पहले 5 ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे. इसके बाद तिलक ने मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे ( 21 गेंद में 33 रन ) ने उनका पूरा साथ दिया.