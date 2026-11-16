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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ATS के पास होगा फोर्स वन कमांडो का प्रशासनिक कंट्रोल

महाराष्ट्र में अब फोर्स वन कमांडो यूनिट और ATS एक ही नेतृत्व के अधीन काम करेंगे. आतंकवाद विरोधी व्यवस्था को अधिक मजबूत, प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह, वैभव परब |  Updated at : 16 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फोर्स वन कमांडो यूनिट का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण अब ATS को दिया है. प्रदेश की सरकार के गृह विभाग ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है. राज्य की आतंकवाद विरोधी व्यवस्था को अधिक मजबूत, प्रभावी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. अब फोर्स वन और ATS एक ही नेतृत्व के अधीन काम करेंगे.

मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के बाद इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए फोर्स वन का गठन किया गया था. इस विशेष कमांडो यूनिट की जिम्मेदारी आतंकी हमलों का मुकाबला करना, बंधकों को छुड़ाना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है.

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ATS को लेकर महाराष्ट्र सरकार का अहम फैसला

  • फोर्स वन दस्ते का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को सौंपा गया
  • ATS और फोर्स वन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गृह विभाग का फैसला
  • आतंकवादी हमलों का तत्काल और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एकीकृत नेतृत्व पर जोर
  • त्वरित निर्णय प्रक्रिया और संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करना उद्देश्य
  • 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद फोर्स वन दस्ते की स्थापना की गई थी
  • फोर्स वन दस्ते की मौजूदा पद संरचना, मानव संसाधन और आर्थिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है
  • पुलिस महानिदेशक (DGP) को नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश

'आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना मकसद'

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का मानना है कि इस फैसले से आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल, तेजी से निर्णय और संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित होगा. ATS और फोर्स वन के बीच और बेहतर को-ऑर्डिनेशन हो सकेगा. आपको बता दें कि नए शासनादेश से पहले फोर्स वन का स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), फोर्स वन के पास था.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस ATS MAHARASHTRA NEWS
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