नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली कोडीन सिरप की 600 बोतलें जब्त, तस्करी का भंडाफोड़

नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने छत्रपति संभाजीनगर में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली कोडीन सिरप के स्टॉक पर कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में कुल 10 लाख रुपये की कीमत की 600 बोतलें कोडीन सिरप और एक अर्टिगा कार जब्त की गई है.

ये कार्रवाई शनिवार, 14 नवंबर 2026 को छत्रपति संभाजीनगर के एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) द्वारा की गई है. इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गोपनीय जानकारी के आधार एक्शन

छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस द्वारा ये कार्रवाई 14 नवंबर को समोसा गार्डन के पास कटकट गेट इलाके में की गई है. पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. पुलिस ने योजना के अनुसार, पहले जाल बिछाया गया और MH02EZ9660 नंबर वाली एक अर्टिगा कार को रोका गया. पुलिस द्वारा जब कार की जांच की गई, तो उसमें कोडीन सिरप की 600 बोतलें बरामद की गई.

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन बोतलों की कीमत 3 लाख रुपये है और कार की कीमत करीब 7 लाख रुपए है. यह कार अहिल्यानगर जिले के संगमनेर निवासी अयफाज शेख की है. टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है कि इस मामले में आरोपी अयफाज जब्बार शेख के 2 और अनजान साथी भी इसमें शामिल हैं.

आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

इन तीनों के खिलाफ जिनसी पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के मार्गदर्शन में की गई. इस कार्रवाई को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन जाधव, सब-इंस्पेक्टर उत्तरेश्वर मुंडे और पुलिसकर्मी सतीश जाधव, देशराज मोरे, विशाल मेटे, नितेश सुंदर्डे और सरताज पठान ने मिलकर अंजाम दिया है.