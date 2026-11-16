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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार के प्लेन क्रैश पर सियासत तेज, अब CM फडणवीस ने अमित शाह से की यह अपील

अजित पवार के प्लेन क्रैश पर सियासत तेज, अब CM फडणवीस ने अमित शाह से की यह अपील

अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत का मामला गरमा गया है. CM फडणवीस ने अमित शाह से जांच में तेजी लाने की अपील की है. रोहित पवार ने भी CBI जांच की मांग पहले ही की थी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Nov 2026 02:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत मामले में सियातस गरमाती जा रही है. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अपील की है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश केस की जांच में तेजी लाने के निर्देश दें.

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के विधायक रोहित पवार ने भी रविवार (15 नवंबर) को मंत्री अमित शाह से अजित पवार की मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने और पुणे रिंग रोड का नाम अजित पवार के नाम पर रखने की घोषणा करने की अपील की थी. महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था.

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इससे पहले एनसीपी शरद गुट के विधायक ने कहा था कि महाराष्ट्र के विकास में अजित पवार का योगदान अमूल्य था और उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक पुणे जिले के पालक मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं. 

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अजित पवार के बाद नहीं हो सकेगा NCP का विलय?

वहीं, शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत उनके लिए उनके चचेरे भाई अजित पवार के निधन के बाद समाप्त हो गई थी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें दूसरे गुट की ओर से कोई संदेश भी नहीं मिला है. सुले ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में अपनी पार्टी के शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar Maharashtra News AMIT SHAH
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