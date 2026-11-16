अजित पवार के प्लेन क्रैश पर सियासत तेज, अब CM फडणवीस ने अमित शाह से की यह अपील

महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत मामले में सियातस गरमाती जा रही है. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अपील की है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश केस की जांच में तेजी लाने के निर्देश दें.

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के विधायक रोहित पवार ने भी रविवार (15 नवंबर) को मंत्री अमित शाह से अजित पवार की मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने और पुणे रिंग रोड का नाम अजित पवार के नाम पर रखने की घोषणा करने की अपील की थी. महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था.

इससे पहले एनसीपी शरद गुट के विधायक ने कहा था कि महाराष्ट्र के विकास में अजित पवार का योगदान अमूल्य था और उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक पुणे जिले के पालक मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं.

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अजित पवार के बाद नहीं हो सकेगा NCP का विलय?

वहीं, शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत उनके लिए उनके चचेरे भाई अजित पवार के निधन के बाद समाप्त हो गई थी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें दूसरे गुट की ओर से कोई संदेश भी नहीं मिला है. सुले ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में अपनी पार्टी के शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया.

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