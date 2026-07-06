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महाराष्ट्र में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, विधानसभा की कार्यवाही की गई स्थगित

Maharashtra News In Hindi: भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रही. CM फडणवीस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, जबकि विपक्ष ने मौतों और बीएमसी की जवाबदेही का मुद्दा उठाया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 06 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खराब मौसम की गंभीरता को देखते हुए राज्य विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी. सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की स्थिति पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं.

वहीं विपक्ष ने मुंबई में हुई मौतों और प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बताया कि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिसके कारण एक ही दिन में लगभग 350 पेड़ गिर गए. 

तेज हवाओं और बारिश से बिगड़े हालात

उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर बाद हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और विशेष रूप से युवा पर्यटन स्थलों एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में जाने से परहेज करें.

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सरकार राहत कार्यों में जुटी, हालात पर लगातार नजर

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में सोमवार को ढही इमारत एक अनधिकृत निर्माण थी. इसके अलावा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक के पास भूस्खलन की घटना भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि बदलते प्राकृतिक चक्र के कारण ऐसी असामान्य परिस्थितियां पैदा हो रही हैं. राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी सरकारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं. सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति की समीक्षा के बाद बुधवार को विस्तृत जानकारी साझा करेगी.

विपक्ष ने उठाए मौतों और बीएमसी की जवाबदेही के सवाल

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य में अतिवृष्टि की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की और सभी से सहयोग एवं सतर्कता बरतने की अपील की. इस दौरान विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई में भारी बारिश के कारण 12 लोगों की मौत का मुद्दा उठाते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की जवाबदेही तय करने की मांग की.

उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक के बंद होने का भी जिक्र किया और सरकार से पूरे मामले पर सदन में विस्तृत बयान देने की मांग की. विपक्ष का कहना है कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की जानी चाहिए, जबकि सरकार का दावा है कि राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ जारी हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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