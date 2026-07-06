महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह ठप, पुणे में स्कूल भी बंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद.

नागरिकों से यात्रा टालने की अपील; वैकल्पिक मार्ग भी प्रभावित.

भूस्खलन से लोहगढ़ में परिवार फंसा, पुणे में स्कूल बंद.

महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे पुराना राजमार्ग भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद सोमवार को बंद कर दिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्राधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नागरिकों से अगले आदेश तक पुणे और मुंबई के बीच यात्रा से बचने की अपील की है. पुलिस ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है.

परामर्श में कहा गया, "लोगों से अनुरोध है कि अगले निर्देश तक पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने से बचें. जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने और सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी यातायात परामर्शों का पालन करने की सलाह दी जाती है."

#WATCH | Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.



According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx — ANI (@ANI) July 6, 2026

पुणे और मुंबई को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग प्रभावित

पुलिस ने बताया कि मावल और ताम्हिणी घाट के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे पुणे और मुंबई को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग भी प्रभावित हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक कंक्रीट का खंभा गिर गया, जिससे ‘कनेक्टिंग लिंक’ और ‘मिसिंग लिंक’ खंडों के बीच यातायात बंद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर पानी भर जाने के कारण मुंबई-पुणे पुराने राजमार्ग को बंद कर दिया गया है.

भूस्खलन से लोहगढ़ में परिवार फंसा

पुलिस ने बताया कि लोहगढ़ किले के पास पाटन गांव में भूस्खलन हुआ है, जहां प्रभावित इलाके में एक परिवार के फंसे होने की सूचना है. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा, भारी बारिश को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों के लिए अवकाश की घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के दौरान सोमवार तड़के खोपोली-कुसगाव ‘मिसिंग लिंक’ की सुरंग-दो के निकास के पास भूस्खलन होने के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित हो गया.

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दो महीने पहले ही शुरू हुआ बाईपास

दो महीने पहले शुरू किया गया मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ 13 किलोमीटर लंबा बाईपास है. इस मार्ग के बन जाने से अब यात्रा में 25 से 30 मिनट तक कम समय लगता है. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर सोमवार तड़के चार बजे से मार्ग में परिवर्तन किया गया. निगम ने कहा कि वह राजमार्ग यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. साथ ही वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही इस मार्ग से यात्रा करें.

लोगों को हो रही परेशानी

पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली से मुंबई जा रहे एक वाहन चालक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वह तड़के चार बजे से लोनावला के पास फंसे हुए हैं, क्योंकि ‘मिसिंग लिंक’ बंद होने के बाद मुंबई जाने वाले यातायात के लिए मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "मिसिंग लिंक पर यातायात बंद होने के कारण हमें लोनावला के रास्ते आना पड़ा. अब लोनावला शहर से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से में एक के पीछे एक वाहनों की कतार लगी हुई है." राजमार्ग यातायात पुलिस के नियंत्रण कक्ष के अनुसार, जलजमाव और भूस्खलन के कारण एक्सप्रेसवे के खंडाला घाट खंड पर यातायात बाधित हो गया है.

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