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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में बारिश का कहर! पुणे में भूस्खलन, नासिक में बादल फटने की चेतावनी, खतरे के निशान से ऊपर नदियां

महाराष्ट्र में बारिश का कहर! पुणे में भूस्खलन, नासिक में बादल फटने की चेतावनी, खतरे के निशान से ऊपर नदियां

Maharashtra Weather Today: नासिक में बादल फटने की चेतावनी के बीच सारे मंदिर और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज और दफ्तर सभी बंद रहेंगे.

Written By : वैभव परब, नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 06 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. पुणे जिले में सोमवार (06 जुलाई) को भारी बारिश के दौरान भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 23 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया. वहीं, नासिक में मंगलवार (07 जुलाई) को बादल फटने की आशंका जताई गई है. डीएम ने बादल फटने की चेतावनी के बीच बताया कि मंगलवार को त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद रहेगा. सारे मंदिरों के साथ पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज और दफ्तर सभी बंद रहेंगे.

उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है. उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते वांगणी के पास स्थित कुडसावरे पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है. इस रास्ते से जुड़ने वाले कई गांवों का संपर्क फिलहाल टूट चुका है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं प्रभावित

मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं. सोमवार को साढ़े तीन बजे तक खराब मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 5 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है. भारी बारिश की वजह से हवाई सेवाएं प्रभावित होने से नागपुर के एक मंत्री और कई विधायक शहर के एयरपोर्ट पर ही फंस गए और सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के लिए मुंबई नहीं पहुंच सके.

उड़ानें रद्द होने से कई मंत्री और विधायकों ने यात्रा स्थगित की

इससे पहले दिन में खराब मौसम के चलते उड़ानें रद्द होने के कारण राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और कई विधायकों को अपनी यात्रा योजनाएं रद्द करनी पड़ीं. मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका के बाद राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया. 

बीजेपी के विधायक समीर मेघे ने पत्रकारों से कहा, ''नागपुर से मुंबई के लिए सुबह 10:10 बजे की उनकी इंडिगो उड़ान रवाना नहीं हो सकी, जिससे उनका समूह अनिश्चितता की स्थिति में फंस गया और अंततः उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी.'' BJP विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि उन्होंने बारिश के कारण हुई अव्यवस्था से बचने के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दी.

कांग्रेस विधायक ने की विधानसभा का सत्र बढ़ाने की मांग

वहीं, कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने असंतोष जताते हुए उड़ानों के समय को लेकर अनिश्चितता और मुंबई में फंसने की आशंका पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, ''समय की भरपाई के लिए विधानसभा सत्र बढ़ाया जाना चाहिए. बावनकुले, विधायक विकास ठाकरे, समीर मेघे और प्रवीण दटके के साथ-साथ एमएलसी राजीव पोतदार भी उन लोगों में शामिल रहे जो समय पर मुंबई नहीं पहुंच सके.

कहां कहां क्या हुआ?

भूस्खलन की घटनाएं- पाटण गांव, तहसील मावल, पुणे

सुबह 5:26 बजे घटना हुई
एक मकान भूस्खलन की चपेट में आया
3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका
एनडीआरएफ की टीम भेजी गई
बचाव कार्य जारी है

घोरावाड़ी (तलेगांव दाभाडे), तहसील मावल, पुणे

सुबह 5:30 बजे एक बस में सवार 25 यात्री बाढ़ के पानी में फंस गए थे
एनडीआरएफ टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (कशेड़ी घाट)

भूस्खलन के कारण मुंबई-गोवा यातायात बंद कर दिया गया
पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे, पुराना राजमार्ग, मिसिंग लिंक मार्ग एवं रेल सेवा
भूस्खलन के कारण एक्सप्रेसवे बंद है
खोपोली में जलभराव के कारण पुराना राजमार्ग बंद है
मंकी हिल से ठाकुरवाड़ी तक रेल सेवा बाधित है

वरंधा घाट (वारवंड-उंबडे)

4 से 5 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है
सड़क बंद है और मलबा हटाने का कार्य जारी है

सड़क यातायात एवं सार्वजनिक सूचना

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे, पुराना राजमार्ग, मिसिंग लिंक मार्ग और रेल सेवा दोनों दिशाओं में बंद हैं
मावल एवं ताम्हिणी घाट क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है
नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है

रायगढ़ जिला – बचाव कार्यवाही

गांव अमनोरी, तहसील सुधागढ़

एक परिवार के 5 सदस्य (संदीप, उनकी पत्नी, 6 माह का शिशु और चाचा-चाची) बाढ़ के कारण घर की छत पर फंस गए थे
स्थानीय प्रशासन एवं बचाव दल द्वारा सभी को सुरक्षित बचा लिया गया

मानखुर्द दुर्घटना (5 जुलाई 2026)

मानखुर्द में झोपड़पट्टी पर इमारत गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हुई और 1 व्यक्ति घायल हुआ

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) द्वारा माथेरान, लोणावला, खोपोली एवं लोहारगांव क्षेत्रों के लिए दो रेड अलर्ट जारी किए गए
अत्यधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है
एनडीआरएफ की दो टीमें विभिन्न घटनास्थलों पर तैनात हैं
जीईओ-डीएसएस प्रणाली के माध्यम से जोखिम विश्लेषण कर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं
जिला प्रशासन एवं आपदा प्रतिक्रिया बलों के साथ निरंतर समन्वय जारी है

की गई कार्यवाही

पुणे जिले के मावल स्थित पाटण गांव में बचाव अभियान और मलबा हटाने का कार्य
मुंबई-गोवा राजमार्ग एवं वरंधा घाट से मलबा हटाना
मंकी हिल-ठाकुरवाड़ी रेलमार्ग को पुनः चालू करना
रायगढ़ में बाढ़ की स्थिति पर निरंतर निगरानी और नौकाओं द्वारा बचाव कार्य
पुणे-मुंबई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध लागू करना
जिला प्रशासन के समन्वय से स्कूल बंद रखना एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

पिछले 48 घंटों में राज्य की प्रमुख आपदा घटनाएं

कुल मृत्यु: 13
कुल घायल: 10
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान: 62
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान: 4
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान: 3
सड़क एवं यातायात व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है

प्रमुख वर्षा रिकॉर्ड (6 जुलाई 2026)

लोणावला – 670 मिमी
ताम्हिणी – 580 मिमी
अंबोना – 537 मिमी
खोपोली – 516 मिमी
वालव्हान – 442 मिमी
माथेरान – 302 मिमी
करजत – 291.5 मिमी
मुंबई (सांताक्रूज़) – 151.2 मिमी
कोलाबा – 128 मिमी

नदी जलस्तर की स्थिति

रायगढ़, ठाणे एवं रत्नागिरी जिलों की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से:
कुंडलिका नदी
अंबा नदी
सावित्री नदी
उल्हास नदी
जगबुडी नदी

इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है

आपदा प्रतिक्रिया बलों की पूर्व तैनाती

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

कुल 17 टीमें तैनात
मुंबई (अंधेरी) – 4
पालघर – 2
नागपुर – 2
पुणे – 1
ठाणे – 1
रायगढ़ – 1
रत्नागिरी – 1
सिंधुदुर्ग – 1
सातारा – 1
कोल्हापुर – 1
सांगली – 1
धाराशिव – 1

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

कुल 6 टीमें तैनात
धुले – 2
नागपुर – 2
नांदेड़ – 1
गडचिरोली – 1

महाराष्ट्र में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, विधानसभा की कार्यवाही की गई स्थगित

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam MAHARASHTRA NEWS WEATHER PUNE Monsoon 2026
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