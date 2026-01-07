महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता विलासराव देशमुख पर बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है. इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रवींद्र चव्हाण के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

'उनके मुंह से गलती से निकल गए होंगे'

एक कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "दो दिन पहले हमारे अध्यक्ष लातूर आए, उन्होंने कहना था कि पॉलीटिकल के हिसाब से नया रिकॉर्ड तैयार करना हैं. शायद ये शब्द उनके मुंह से गलती से निकल गए होंगे. उन्होंने माफी भी मांगी हैं. मैं खुलेआम कहूंगा कि कांग्रेस से हमारी लड़ाई रहेगी लेकिन हम विलासराव देशमुख का आदर करते हैं. हमारे मन में उनके लिए इज्जत है. वह महाराष्ट्र के एक नेता हैं."

'महाराष्ट्र को बनाने में उनका अहम रोल'

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि विलासराव देशमुख ने महाराष्ट्र को बनाने में अहम भूमिका निभाई है इसलिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने कहा,"सही मायने में विलासरावजी देशमुख एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने पार्टी से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में अहम रोल निभाया है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं. झे यह कहने में कोई झिझक नहीं है."

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा था?

बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कथित तौर पर विलासराव देशमुख की यादें लातूर शहर से मिटाने की बात की. इसके बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा.