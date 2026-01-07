BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू

बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर बड़ा हमला हो गया. प्रचार करते समय उम्मीदवार के पेट में सीधे चाकू घोंप दिया गया. इस घटना के बाद मुंबई में खलबली मच गई है. फिलहाल उम्मीदवार का इलाज जारी है.

शिवसेना के उम्मीदवार हाजी सलीन कुरैशी वे बांद्रा के ज्ञानेश्वर नगर इलाके में प्रचार के लिए गए थे. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया. हमलावर ने कुरैशी के पेट में धारदार चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है. इससे पहले भी इस तरह के हमलों के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है.

इम्तियाज जलील की गाड़ी पर भी हुआ हमला

इससे पहले संभाजीनगर के पूर्व सांसद और एमआईएम नेता इम्तियाज जलील प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उनकी कार पर लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि यह हमला एमआईएमआईएम के ही कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया. जलील के साथ मौजूद लोगों के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं.

घटना के बाद इम्तियाज जलील शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे.आचार संहिता लागू होने और प्रचार के दौरान इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आने से गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है.