हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू

BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू

BMC Elections 2026: शिवसेना के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी वे बांद्रा के ज्ञानेश्वर नगर इलाके में प्रचार के लिए गए थे. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर बड़ा हमला हो गया. प्रचार करते समय उम्मीदवार के पेट में सीधे चाकू घोंप दिया गया. इस घटना के बाद मुंबई में खलबली मच गई है. फिलहाल उम्मीदवार का इलाज जारी है.

शिवसेना के उम्मीदवार हाजी सलीन कुरैशी वे बांद्रा के ज्ञानेश्वर नगर इलाके में प्रचार के लिए गए थे. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया. हमलावर ने कुरैशी के पेट में धारदार चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है. इससे पहले भी इस तरह के हमलों के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है.

इम्तियाज जलील की गाड़ी पर भी हुआ हमला

इससे पहले संभाजीनगर के पूर्व सांसद और एमआईएम नेता इम्तियाज जलील प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उनकी कार पर लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि यह हमला एमआईएमआईएम के ही कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया. जलील के साथ मौजूद लोगों के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं. 

घटना के बाद इम्तियाज जलील शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे.आचार संहिता लागू होने और प्रचार के दौरान इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आने से गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है.

Published at : 07 Jan 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Bulldozer Action: Delhi दहली...Turkman Gate पर आधी रात पथराव की हकीकत सामने | Chitra Tripathi
Chitra Tripathi: FIR ने खोले राज...Turkman Gate Violence की अंदरूनी कहानी | Delhi Bulldozer Action
Jawahar lal Nehru पर सोमनाथ मंदिर को लेकर Sudhanshu Trivedi ने दे दिया बड़ा बयान
Sukma में 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, सरकार ने घोषित किया था लाखों का इनाम
Delhi Bulldozer Action : पत्थरबाजों की भीड़ में दिखे सपा सांसद, दंगा भड़काने में थे शामिल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
शिक्षा
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget