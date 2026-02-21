नागपुर: बार-बार बाथरूम जा रही थी छात्रा, शक होने पर खंगाला गया फोन, बोर्ड का पेपर ऐसे हुआ लीक?

महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दावा है कि 12वीं का केमिस्ट्री पेपर एग्जाम होने से पहले सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया. यह मामला नागपुर का बताया जा रहा है. कथित तौर पर लीक हुए पेपर की अब पुलिस जांच कर रही है.

यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार (21 फरवरी) को दी है. बताया जा रहा है कि परीक्षा में कदाचार का यह मामला बुधवार को एक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में सामने आया. एक छात्रा के बार-बार शौचालय जाने से संदेह पैदा हुआ और फिर इसका खुलासा हुआ.

स्टूडेंट की व्हॉट्सएप चैट से खुला राज

अधिकारियों ने बताया कि परीक्षकों ने छात्रा का फोन जब्त किया और उसकी जांच करने पर पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक व्हॉट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया था. इस ग्रुप में संभावित उत्तरों को भी शेयर किया गया था.

प्राइवेट कोचिंग से जुड़े शख्स पर आरोप

अधिकारियों ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर एक अन्य छात्र से पूछताछ की जा रही है. मामले की प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र साझा किया था. इस संबंध में सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

11 फरवरी से चल रहे महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड (MSBSHSE) की 2026 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. एग्जाम 20 फरवरी से जारी हैं जो 18 मार्च तक चलेंगे. एग्जाम के लिए बच्चों के सेंटर्स अलग-अलग स्कूलों में पड़े हैं. इसके लिए छात्रों को हॉल टिकट और स्कूल आईडी लानी जरूरी है. इसके अलावा, बच्चों को समय से पहले आने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह से लेट न हो.

मोबाइल फोन लाने की मनाही

छात्रों को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजट लाने से मना किया गया है. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ आदि, सभी पर सख्त बैन है.